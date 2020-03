Más complicado que encontrar un video en el que Ronaldinho está dando un mal pase, es hallar una foto de él triste en la prisión Agrupación Especializada en Paraguay. Tampoco es que sean muchas las imágenes; pero, las pocas que están en la red muestran al crack brasileño sonriendo. Aunque la realidad sería completamente distinta a lo que muestran las fotografías en internet. A cuatro días de cumplir 40 años, todo hace indicar que el ex Barcelona, Milan y PSG, recibirá su cumpleaños entre rejas.

Todo empezó cuando Ronaldinho y su hermano ingresaron con pasaportes falsos a Paraguay. Las autoridades lo descubrieron y lo pusieron bajo custodia. Posteriormente, y tras tomarse fotos con sus custodios, un juez dictaminó que ‘Dinho’ seguiría preso por “peligro de fuga”: le dictaron un mínimo de seis meses de prisión preventiva.

Alma de la fiesta en las inacabables noches en Barcelona, Ronaldinho pasó sus primeros días en la prisión Agrupación Especializada de Paraguay firmando autógrafos y tomándose fotos con los otros presos. Luego la prensa local informó que en el reclusorio se había autorizado, previamente al arresto de 'Dinho’, un campeonato de fútbol que entregaba como premio un lechón de 16 kilos.

Los presos entonces se disputaron la presencia de Ronaldinho en su plantel. En una de las imágenes viralizadas en internet se ve a dos presuntos cabecillas peleando para contar con el ex futbolista en sus filas. Aunque, había una condición para que el brasileño juegue por algún equipo: no marcar goles, sólo asistencias.

RONALDINHO Y SU DESEMPEÑO FUTBOLÍSTICO EN PRISIÓN

El portal argentino ‘Infobae’ mencionó que Ronaldinho no jugó el torneo de presos; pero, sí se animó a disputar un amistoso en la cancha de fútsal de la penitenciaria. El agente policial Blas Vera comentó que el brasileño se encontraba con su agente conversando cuando el balón llegó a sus pies. Entonces empezó a realizar algunas dominadas y la entregó con la misma maestría que hacía fintas con la camiseta del Barcelona. Los presos insistieron; pero ‘Dinho’ se excusó con el pretexto de no tener el calzado adecuado. Ahí es cuando Blas Vera le entregó unos botines y el ex crack del Milan inició con la acción.

El partido terminó 11-2 a favor del equipo de Ronaldinho. El ex Barcelona anotó cinco goles y brindó seis asistencias, además de estar vinculado a la creación de todos los tantos. Blas brindó más detalles indicando que está de mejor ánimo, sale al patio y acostumbra a tomar café.

LO QUE DICEN LOS QUE LO VISITARON TRAS LAS REJAS

Más recientemente, varios amigos de Ronaldinho lo han visitado en la prisión: Fernando Lugo, Carlos Gamarra, ‘Pipino’ Cuevas, son algunos de los que la prensa ha mencionado. Todos coinciden en que ‘Dinho’ no la está pasando bien. Siempre amante de las fiestas, reuniones y diversión 24/7, la reclusión era lo peor que le podía pasar al crack brasileño.

Fernando Lugo comentó que Ronaldinho es bien tratado en prisión. Y también le dejó una frase que según Lugo, en declaraciones que recoge el diario ‘Infobae’, lo estremecieron: “Dios sabe lo que hace”.

Carlos Gamarra también habló sobre lo que Ronaldinho le dijo en la cárcel. Más allá de su integridad, a ‘Dinho’ lo que más le preocupa es la situación de su madre. “Yo vengo de abajo, conozco el sufrimiento, lo único que me preocupa es mi mamá. Lo demás lo soportaré yo. Yo soy hombre y tengo que aguantar todo lo que venga”, cerró Gamarra.

‘Pipino’ Cuevas también visitó a Ronaldinho. El ex futbolista brindó más detalles de cómo está ‘Dinho’. “No es una penitenciaria como tal. Es más un hotel. Comparte cuarto con su hermano y cada uno tiene una cama. Está triste. Sólo quiere salir lo antes posible”, comentó.

SITUACIÓN LEGAL Y FUTURO CERCANO

Hoy mismo Ronaldinho no tiene una fecha de salida ni cercana, ni un día establecido para ser escuchado en un tribunal. Ya solicitó una reunión, fue y le rechazaron el pedido de libertad condicional. Tampoco le aceptaron pagar una fianza de salida, se habla de millones de dólares.

Lo cierto es que su caso es ahora mismo mucho más complicado. Con varias personas alrededor del negocio de la falsificación de documentos, algunos, al igual que Ronaldinho, han sido apresados por las autoridades de Paraguay; mientras que, otros tanto, siguen prófugos de la justicia.

Lo más probable es que Ronaldinho pase su cumpleaños 40 en la cárcel. Apasionado por el carnaval, la samba y las mujeres, el brasileño recibirá su santo entre presos y rejas. El crack que nunca pierde la sonrisa en las fotografías juega su partido más difícil: el encierro.

