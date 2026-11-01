¡En lo más alto! Bastian Arévalo es el nuevo campeón Sub 18 del ALAS Global Tour. El surfista peruano logró este título tras sumar 15.50 puntos y ganar su tercer ALAS Sub 18 de la temporada, que le dio una ventaja inalcanzable para los rivales a falta de dos fechas.

Bastian fue alzado en hombros al finalizar su manga y conocer los resultados que lo llevaron a consagrarse en la Playa Costa del Sol de El Salvador.

Además, no es el único peruano que ha destacado en este certamen. Valentina Escudero, de 14 años, ganó por primera vez la categoría Open en un evento del ALAS Global Tour con un total de 10.43 puntos.

Emma García es otro ejemplo del talento joven que se gesta en las playas peruanas. Con solo trece años consiguió la medalla de oro en las categorías Sub 18 y Sub 16, la de plata en Sub 14 y bronce en Open femenino.

Y para cerrar con broche de oro, Facundo Castañeda consiguió el campeonato Sub 16 del ALAS Global Tour 2026.