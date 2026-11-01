El joven surfista peruano se hizo inalcanzable para sus rivales al sumar 15.50 puntos y ganar su tercer ALAS Sub 18 de la temporada.
El joven surfista peruano se hizo inalcanzable para sus rivales al sumar 15.50 puntos y ganar su tercer ALAS Sub 18 de la temporada.
Por Redacción EC

¡En lo más alto! Bastian Arévalo es el nuevo campeón Sub 18 del ALAS Global Tour. El surfista peruano logró este título tras sumar 15.50 puntos y ganar su tercer ALAS Sub 18 de la temporada, que le dio una ventaja inalcanzable para los rivales a falta de dos fechas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?