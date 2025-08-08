El partido entre Perú y Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley ha sufrido un cambio de horario, dio a conocer la organización del torneo que se desarrolla en México.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia por Copa Panamericana de Vóley?

El Perú-Colombia estaba programado para las 9:00 de la noche, pero finalmente se disputará dos horas antes, a las 7:00 PM (hora peruana y colombiana).

La jornada de cuartos de final se completará con el México vs Venezuela, programado para las 21:00 horas (20:00 horas de México y 22:00 horas de Venezuela).

Programación confirmada cuartos de final - Copa Panamericana

El Panamericano de Voleibol se disputa en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, Colima.

La transmisión de los partidos se pueden seguir gratis por YouTube, mediante la cuenta de la Federación Mexicana de Vóley (FMVB).