Juan Pablo Varillas tuvo una deslucida temporada 2024 en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). La versión ofrecida por ‘Juanpi’ en el 2023 generó mucha expectativa para la pasada campaña, donde toda esa ilusión de verlo consolidado dentro de los mejores torneos del mundo se perdió debido a su irregular rendimiento. No obstante, pocos conocen que en ese camino para alcanzar ese gran nivel, Varillas sufrió dificultades que tuvieron mucho que ver en su performance.

Ahora, después de poco más de dos meses de preparación, de recuperación, no solo de su cuerpo sino también de su mente, Varillas ha iniciado su campaña con una derrota en la qualy del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. El desafío era bastante complejo, sobre todo porque la primera raqueta nacional todavía no recupera la confianza y ello se vio reflejado en el encuentro contra el español Alejandro Moro Cañas (164° ATP).

‘Juanpi’ se había llevado el primer set frente a Moro Cañas e inclusive, en la segunda manga, estaba 4-1 arriba, pero no pudo sostener esa ventaja y le dieron vuelta. Finalmente, en el set decisivo, empezó con quiebre, pero nuevamente, su rival de turno le dio vuelta al marcador. Así, después de tres horas y 27 minutos de juego, perdió por 7-6(3), 6-7(6) y 6-4. Importante destacar que el número 212 del mundo se presentó en el Court 13 de Melbourne Park con una tobillera en la pierna derecha, dejando claro que aún mantiene dolencias en esta parte de su cuerpo.

Juan Pablo viene jugando con una tobillera en la pierna derecha desde el cierre de la pasada temporada.

Ahora, la primera raqueta peruana vuelve a Sudamérica, exactamente a Argentina, donde realiza su base de entrenamiento. Juan Pablo afrontará el Challenger de Buenos Aires desde el lunes 13 de enero en el Club Naútico Hacoaj. Ese será su siguiente desafío enfocado en recuperar su mejor versión de a poco.

En tanto, en busca de un balance de lo visto en la pasada campaña de Varillas, de lo visto en Melbourne Park y de lo que se espera en esta nueva aventura en el circuito ATP, conversamos con dos especialistas en el ‘deporte blanco’: Pablo Arraya, extenista profesional peruano y excapitán peruano de la Copa Davis; además de Jorge Salinas, director periodístico de la reconocida web Tenis Al Máximo.

Lesiones y confianza

Pablo Arraya explica que el rendimiento de Juan Pablo Varillas en la pasada temporada se vio afectado debido a una serie de lesiones que se produjeron en la campaña del 2023 y durante el 2024. El extenista nacional sostiene que pocos reconocen que para llegar al nivel de un top 60 del mundo los deportistas sacrifican no solo su tiempo, sino también llevan a situaciones extremas a su propio cuerpo, provocando lesiones que más adelante merman el rendimiento del tenista.

“Para un tenista de alto nivel todos los partidos del año son importantes y hay que jugarlos al 100%. Muchos no lo saben, pero yo, por cuenta personal, sabía que Juan Pablo jugó lesionado Wimbledon en el 2023 cuando perdió con Lorenzo Musetti. Ha tenido lesiones en la parte lumbar, en la parte dorsal y eso lo lleva a no participar en muchos torneos. Ahora en una gira por Europa, de torneos de clase Challenger, en busca de tratar de recuperar puestos, se lesionó el tobillo. No se conoce mucho de eso y afecta directamente en el rendimiento”, revela.

Arraya sostiene que tenísticamente, ‘Juanpi’ está en buenas condiciones en cuanto a su juego, sobre todo porque ya goza roce con los principales jugadores del circuito, en los mejores torneos del mundo, cuando estuvo dentro del top 100. No obstante, para el excapitán peruano de la Copa Davis el retorno de la primera raqueta nacional a ese gran nivel del 2023 dependerá de su condición física y eso también se ha reflejado en su primer partido del año, en el Abierto de Australia.

Juan Pablo Varillas es la raqueta número 1 del Perú. (Foto: Getty Images)

“Pienso que ha agarrado mucha experiencia. Él debe tener muchas ganas de volver a estar arriba, que lo estuvo durante casi un año, pero va a depender muchísimo de su preparación física, de cómo soporte las lesiones. Juan Pablo ahora está entero físicamente. Viene de hacer una pretemporada en Argentina con sus preparadores físicos, con todo su equipo. En este momento él está al 100%, pero como decía, el problema del tenis es que puedes sufrir una lesión en cualquier parte del cuerpo, en cualquier instancia y afectará el rendimiento. Creo que su temporada 2025 va a depender muchísimo de cómo se soporte en lo físico. Ahí está la base” , agrega el extenista.

En tanto, para Jorge Salinas, la confianza será un aspecto muy importante para que Juan Pablo recupere su mejor versión, sobre todo porque la pasada temporada perdía partidos que en otro momento de su carrera lo sacaba adelante sin ninguna complicación.

“Juan Pablo ha tenido una mala campaña en el 2024, seguido de una mala racha porque en muchos pasajes hizo buenos partidos, pero no fue consistente. Se le escapaban victorias por poco. Perdía contra rivales que generalmente no hubiera cedido en una mejor situación. Creo que cada año abre nuevas esperanzas, nuevos capítulos y creo que él está preparado para esa recuperación. Además que le ha renovado la confianza a ‘Chucky’ (Diego) Junqueira. Ellos hacen una buena dupla, se siente muy cómodo con él como coach. Esperemos que los resultados se logren de a poco y que vaya construyendo ese camino ganador que tuvo en el 2023″ , señala el periodista.

El director del medio especializado Tenis Al Máximo también hace un énfasis en que Varillas tuvo tiempo para analizar los aspectos negativos de la pasada temporada y extraer lo positivo para así afrontar de la mejor forma esta nueva campaña. La última participación del tenista de 29 años fue el Lima Challenger, a inicios de noviembre, cuando perdió en la primera ronda. “Yo creo que ha hecho un profundo análisis de todo lo vivido para ver en qué mejorar”, agrega.

La versión de ‘Juanpi’ en el Abierto de Australia fue de menos a más. Justamente, tanto Pablo Arraya como Jorge Salinas prefieren ser cautelosos respecto a lo que se pueda ver de ahora en adelante y con el Challenger de Buenos Aires como su próximo reto desde el lunes 13 de enero.

“De repente en un par de semanas ya podemos conocer en qué nivel técnico está, pero sí está la confianza de volver a tener a Juan Pablo dentro del top 100. Yo jamás he perdido la confianza de que lo vuelva a hacer. Sé que es un camino difícil. Ha caído muchas posiciones en el ránking. Salir del top 100 ha sido un golpe duro, pero él está listo para esto y sobre todo para demostrar que puede superar estas barreras que, hoy en día, aparentemente para muchos, es imposible. Juan Pablo todavía es joven, tiene 29 años. Muchos de los sudamericanos despegan a los 29 o 30 años. Eso está comprobado. Entonces, yo creo que lo mejor está por venir” , manifiesta Salinas.

En tanto, Arraya cree que el aspecto mental será vital también en su retorno a la élite. “Pienso que Juan Pablo tiene un tenis para poder volver a estar entre los 70 mejores del mundo. Ahora todo va a depender de su confianza también , porque ya tuvo un año, la verdad, que no fue muy bueno. No ganó muchos partidos y ha perdido mucho, no solamente en el ránking, sino en confianza. Él va a buscar recuperar esa seguridad y también, como explicaba, va a depender de que juegue muchos torneos y de que su físico lo soporte” , puntualiza.

Varillas ha perdido diez puntos en el Abierto de Australia 2025, pues en la pasada edición de este primer Grand Slam disputó la primera ronda debido a su ránking en aquel momento. Ahora, el objetivo inmediato será recuperar esos puntajes cedidos en otros torneos, como el Challenger de Buenos Aires en el Club Naútico Hacoaj y que entrega 50 puntos al campeón. Cabe destacar que Gonzalo Bueno (240° ATP), quien se quedó a tres bajas de ingresar a la etapa clasificatoria del Australian Open, también está inscrito para disputar este certamen.