El running dejó de ser únicamente una disciplina enfocada en el rendimiento. Hoy es identidad, cultura y una forma de expresión personal. Bajo esa premisa, adidas presenta la nueva Evo SL, una zapatilla pensada para corredores veloces que entienden el movimiento como parte de su estilo de vida.

La Evo SL nace con el concepto “Siente la velocidad”, una idea que se manifiesta en dos dimensiones. En el plano físico, ofrece una experiencia de entrenamiento ágil y dinámica, diseñada para quienes buscan mejorar su desempeño y sentir la respuesta inmediata del calzado en sesiones rápidas y exigentes. En el plano simbólico, conecta con una comunidad que vive el running como un lenguaje propio, donde el deporte se cruza con la moda, el diseño y la vida urbana.

Esta propuesta apunta a runners que entrenan con ambición y conciencia de cada paso, corredores que impulsan la cultura del running más allá de lo competitivo y lo proyectan como un espacio aspiracional. En ese contexto, la Evo SL no solo funciona como una herramienta de entrenamiento, sino también como parte del look diario, reforzando la idea de sentirse rápido y verse rápido dentro y fuera de la pista.

Con una estética alineada a la cultura urbana del running, la Evo SL acompaña tanto la preparación deportiva como el día a día, integrándose de forma natural a la identidad del corredor moderno. Además, su versatilidad la posiciona como una opción ideal para procesos de entrenamiento de alto nivel, incluyendo desafíos de larga distancia como la adidas Rímac Lima 42K, donde la velocidad, la mentalidad competitiva y la expresión personal convergen en cada kilómetro.

La nueva adidas Evo SL ya se encuentra disponible para quienes buscan rendimiento, diseño y una conexión auténtica con la cultura del running. Más información puede encontrarse en la web oficial de la marca y en sus tiendas físicas a nivel nacional.