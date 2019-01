Adil Rami y la curiosa anécdota con la presidenta de Croacia tras la final de Rusia 2018

El Mundial Rusia 2018 jamás será olvidado por la selección de Francia, así como tampoco lo harán los croatas. Ambas naciones disputaron la final y vivieron un mes increíble, pendientes de sus equipos que consiguieron llegar hasta la instancia decisiva.

Un jugador que tampoco olvidará la máxima cita mundialista es el defensa de la selección de Francia, Adil Rami. Kolinda Grabar-Kitarović, presidenta de Croacia, tuvo un curioso intercambio de palabras que dejó mal parado al 'galo'.

El defensa del Olympique de Marsella expresó lo siguiente: "Tras la final del Mundial Rusia 2018, la presidenta de Croacia me miró y me dijo 'que lindo bigote tienes'. Yo la observé y le contesté, 'yo amo a Mykonos'. Me quedó mirando raro y no sabía la razón".

Tras ello, Olivier Giroud intervino. El defensa de Francia contó: "Él me lapeó y me dijo, '¿eres estúpido? Mykonos es Griego".

Tras ello, Rami explicó: "Comencé a reírme, no sé por qué siempre confundo a Grecia con Croacia".