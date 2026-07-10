Por Miguel Villegas

Toda gesta tiene música. El fútbol tiene todos los sonidos: los gritos que se vuelven coro en la tribuna, las pifias que son insultos sin lisuras y las arengas, claves para definir si un vestuario se puede volver equipo y, si se ordenan los astros, familia. También hay música desde afuera: los planteles de fútbol se organizan alrededor de un soundtrack que sirve como tema de fondo de sus entrenamientos, la previa de sus partidos o alguna hazaña imaginaria. La selección peruana que clasificó al Mundial de España —el penúltimo al que fue— le debe parte de sus recuerdos a “Perú, España 82” o Cienciano a la polka del Grupo Do-Re-Mi que decía, insistente, que el cuadro cusqueña “era el papá”.

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