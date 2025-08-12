Las destacadas deportistas peruanas llegaron a nuestro país tras alcanzar este histórico logro en la disciplina.
Redacción EC
La dupla conformada por las peruanas Adriana Castillo y Yezet Romero culminaron su destacada participación en el Sudamericano de celebrado en Ecuador, con la medalla de bronce.

Esta posición, tercer lugar, les otorga un lugar en el próximo Mundial de la categoría, el mismo que se desarrollara del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Puebla, México.

Ambas deportistas llegaron a nuestro país el último lunes y fueron recibidas por autoridades locales.

Leobardo Sanabria, técnico de la rama femenina de esta disciplina, informó que este miércoles volverán a los entrenamioentos de cara a los Juegos Panamericanos de la Juventud.

Cabe mencionar que también arribaron los jóvenes deportistas de la dupla masculina, Diego Sarmiento y Valentino Carreño, quienes ganaron una valiosa experiencia internacional.

