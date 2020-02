Luis Advíncula afronta batalla fuera de los campos de fútbol, en el plano legal, al denunciar presuntos pagos irregulares del Rayo Vallecano en Pañamá para un intermediario. El defensor nacional busca que se respeten las leyes a su favor en España.

El lateral de la selección peruana fue uno de los jugadores nacionales que más destacaron en Rusia 2018. Esto, sumado a sus buenas actuaciones en sus clubes los últimos años, hicieron que el regrese a Europa y firme con el Rayo Vallecano, club que en ese entonces militaba en la Primera División de España.

Los resultados no acompañaron a las destacadas participaciones de Luis y el equipo terminó descendiendo al final de temporada. Ahora, pelean por volver a tener un puesto en LaLiga Santander. A este dolor de cabeza del exSporting Cristal se le suma otro, la forma de pago de su salario.

Según informa la Cadena SER, Luis Advíncula denunció al Rayo Vallecano porque cierta cantidad del salario del jugador ha sido pagada en Panamá a través del intermediario que fue parte del fichaje el pasado verano, Ronald Baroni.

La respuesta de LaLiga tras denuncia sobre el Rayo Vallecano.

La acusación ya fue presentada en primera instancia ante RFEF y LaLiga, señala a Raúl Martin Presa, presidente del club, David Cobeño, director deportivo y a la abogada del equipo de Vallecas, Gema Barrasa como presuntos responsables de lo sucedido.

El medio español señala que las pruebas presentadas son grabaciones de las distintas reuniones que mantuvieron los agentes del peruano con Cobeño y Barrasa que demostrarían la ilegalidad de los pagos. Estos se habrían justificado explicando que esas cantidades que pagan en Panamá no podrían ser abonadas en España y que estos pagos no eran retribuciones al peruano si no el abono de comisiones de fichaje a Baroni.

La Real Federación Española ya elevó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Según la entidad, el pasado 26 de enero, la agente de Luis Advíncula puso estos hechos en conocimiento de LaLiga y está trabajando de acuerdo a lo previsto en sus estatutos.

