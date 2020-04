Mientras que en sus redes sociales sólo comparten información sobre torneos digitales y cumpleaños de deportistas, la prensa argentina ha informado que los dirigentes de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y de la Superliga, han llegado al acuerdo de dar concluida la presente temporada 2019/2020 debido al coronavirus COVID-19.

Siguiendo el ejemplo de la Eredivisie de Holanda, que dio por concluida su liga sin un campeón, en Argentina los dirigentes de AFA y Superliga (Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente) llegaron al concilio de culminar la temporada sin descensos y con el ingreso a copas internacionales a partir de la tabla general.

En ese marco también se contempló que se realice un "torneo de transición” entre septiembre y diciembre para que, el vencedor, pueda acceder a la Copa Libertadores 2021. Y que además, y esta es la medida más polémica, se elimine los descensos en un torneo que se jugará desde enero del 2021 hasta diciembre con 30 equipos.

“Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron. Es cierto que Boca y River quieren los descensos”, declaró el presidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio para el programa radial “Un buen momento” de La Red.

Los medios argentinos también han comentado que se espera un comunicado oficial entre la mañana del martes 28 y la noche del miércoles 29 de abril. Se estima que sea emitida por la AFA, replicada por la Superliga y, aún así Boca y River no estén de acuerdo, acatada por todos.

De darse concluida la temporada 2019/2020, los clubes argentinos que estarán clasificando a los torneos internacionales la próxima temporada se distribuirán de la siguiente manera.

Copa Libertadores 2021

Boca Juniors

River Plate

Racing de Avellaneda

Argentinos Juniors

Campeón torneo transición 2020

Copa Sudamericana 2021

Vélez Sarsfield

San Lorenzo

Newell’s Old Boys

Talleres de Córdoba

Defensa y Justicia

Lanús

