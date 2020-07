Serie A Brescia vs. Parma

10:15 a.m.

ESPN 2



Genoa vs. Inter

12:30 p.m.

ESPN 2



Napoli vs. Sassuolo

2:30 p.m.

ESPN 3 Roma vs. Fiorentina

12:15 p.m.

ESPN



Hellas Verona vs. Lazio

12:15 p.m.

ESPN 2



Bologna vs. Lecce

10:15 a.m.

Fox Sports



Cagliari vs. Udinese

12:30p.m.

Fox Sports



Juventus vs. Sampdoria

2:45 p.m.

ESPN 2

Premier League Chelsea vs. Wolverhampton

10 a.m.

ESPN



Newcastle vs. Liverpool

10 a.m.

ESPN 3



Leicester vs. Manchester United

10 a.m.

ESPN 2

Primeira Liga Benfica vs. Sporting

3:15 p.m.

Fox Sports

MLS Orlando City vs. Montreal Impact

7 p.m.

ESPN HD



Philadelphia Union vs. New England

9:30 p.m.

ESPN Toronto vs. NY City

7:30 p.m.

ESPN



Sporting vs. Vancouver

9:30 p.m.

ESPN San Jose vs. Real Salt

7:30 p.m.

ESPN



Seattle vs. Los Angeles FC

10:00 p.m.

ESPN



Liga de Paraguay San Lorenzo vs. Libertad

3 p.m.

Tigo Sports / DTV 634



River Plate vs. Cerro Portero

5:30 p.m.

Tigo Sports / DTV 634 Olimpia vs. Sol de América

5:30 p.m.

Tigo Sports / DTV 634

POLIDEPORTIVO

Moto GP GP de Andalucía

Clasificación

7 a.m.

ESPN 3 GP de Andalucía

Carrera

6:00 a.m.

ESPN

UFC UFC Fight Island

Whittaker vs. Till

Shogun vs. Nogueira

Werdum vs. Gustafsson

4 p.m.

ESPN 2

Béisbol New York Mets vs. Atlanta Braves

3 p.m.

Fox Sports 2



New York Yankees vs. Washington Nationals

6 p.m.

Fox Sports 2 New York Mets vs. Atlanta Braves

6 p.m.

ESPN 3



Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants

9 p.m.

ESPN 3 Boston Red Sox vs. New York Mets

6:30 p.m.

ESPN 3

Boxeo ESPN Knockout

Joyce vs. Wallisch

Bourke vs. Mahmood

1 p.m.

ESPN

Nascar Gander RV&Outdoors

12:30 p.m.

Fox Sports 3

Golf 3M Open

Tercera ronda

12 m.

DTV 628 3M Open

Ronda final

12 m.

DTV 628