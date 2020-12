Conforme a los criterios de Saber más

En diciembre de 2018, de manera inédita y sin ninguna objeción, el Congreso de la República aprobó la ley de fortalecimiento de la FPF, ampliando el mandato de Edwin Oviedo por dos años más. Con el expresidente de Juan Aurich detenido, Agustín Lozano tomó el cargo cumpliendo con el artículo 45 de los estatutos. Su directorio tuvo todo el 2020 para convocar y realizar las elecciones, cosa que no sucedió.

De esta manera, Agustín Lozano seguirá al frente de la Federación Peruana de Fútbol hasta diciembre de 2021. Su directorio, que asumió el cargo desde el 5 de enero de 2015, cumplirá seis años en actividades, cuando fueron elegidos para cuatro. En un principio, las elecciones debieron ser en 2018, ‘ciclo mundialista’, pero la ley de fortalecimiento la modificó a ‘ciclo olímpico’.

Pero no es la primera vez, y quizás la última, que la FPF no organiza sus elecciones en el momento debido. Para encontrar el último antecedente no hay que retroceder muchos años. En 2006, año en que según los estatutos debía elegirse a un nuevo presidente en octubre, un fuerte problema entre el máximo ente del fútbol peruano y el IPD lo impidió.

- EL DILEMA -

Previo al 6 octubre de 2006, fecha programada para las elecciones, Manuel Burga no negaba sus intenciones de ser reelegido - su mandato había empezado en 2002 - y solo afirmaba que “tenía mucho trabajo qué hacer para pensar en eso”. Por otro lado, Arturo Woodman, flamante presidente del Instituto Peruano del Deporte, había apuntado toda su artillería hacia él. Su notoria meta era impedir que siga en el cargo.

Arturo Woodman y Manuel Burga en la final de la Copa América 2004. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

Sorprendió la actitud del empresario de 73 años, pues había organizado la Copa América 2004 y el Mundial Sub 17 2005 de la mano de Burga. La diferencia nació al buscar modificar el artículo 44 de la Ley del Deporte (Nº 28036). El Congresista José Mallqui, también presidente del Sport Áncash, presentó un proyecto de ley buscando el cambio.

Pero, ¿cuál era el pedido? Se indicaba que las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) tienen “como órganos de bases las Ligas Departamentales o Regionales o Distritales o Provinciales o los clubes”, a diferencia de tan solo las ligas departamentales o regionales como mandaba la ley. Es decir, se debía ampliar el número de votantes.

Mallqui pedía que voten los doce clubes de Primera División (en 2021 serán 18), uno de Segunda y once Federaciones Departamentales. El también congresista Renzo Reggiardo, opositor confeso de Manuel Burga, se opuso a esto, pidiendo que voten todos los clubes y Ligas Departamentales. Esto será crucial para el desenlace de esta historia.

- POSTERGADO -

Con el dilema de la Ley del Deporte, el mismo Arturo Woodman pidió que se posterguen las elecciones de la FPF. “Hablamos con Manuel y le pedimos que corriera las elecciones para que todo esté tranquilo. Pero él insiste en el 6 de octubre. Si no se modifica la ley, el IPD no podría reconocer al presidente de la FPF”, le contó a El Comercio.

Así informaba DT de El Comercio las diferencias entre Manuel Burga y Arturo Woodman, en medio de la postergación de las elecciones en la FPF. (Foto: Archivo El Comercio)

En paralelo, Manuel Burga apelaba a una suspensión de cinco años por el Consejo Superior de la Justicia. No solo eso, se le acusaba de no respetar el inciso C del artículo 40 de los estatutos al tener dos juicios en trámite. Uno era por no adecuarse a los estatutos de la ley 28036 y el otro con Alfredo González. Con eso, era imposible que postule.

Con todo esto, la FPF postergó el proceso electoral. Alfonso Carrera Calmet, presidente del comité, contó que estaban a la espera de la modificación del artículo 44 de la Ley 28036 y que esperaba cumplir con los 60 días de plazo. Esto no sucedió, pues el 26 de octubre, Burga volvió a postergarlo. Esta vez, el proceso se alargó por más tiempo.

Sin querer, o quizás sí, Manuel Burga recibió el 2007 aún como presidente de la FPF. Las disputas con Arturo Woodman continuaron, la suspensión por cinco años también, aún así convocó a elecciones el 5 de octubre de ese año. La gran novedad fue que la la Ley del Deporte sí se modificó y votaron 12 clubes de Primera División más las 25 Ligas Departamentales. Burga fue reelegido con 26 votos a favor y once en contra.

Eso sí, Manuel Burga no contó esos doce meses ‘adicionales’ en su nuevo mandato, que acabó en 2010 con una nueva reelección. Agustín Lozano continuará en el sillón de la FPF en 2021, y no se sabe con claridad si buscará o no seguir en el cargo.

