En la ‘mitología’ futbolística, el Ajax representa lo que el héroe homónimo de la guerra contra Troya para la griega: es uno de los eslabones de la victoria táctica más significativa de la historia. El club de Ámsterdam es el santo grial de la revolución balompédica mundial. Su ‘Fútbol Total’ es el punto de inflexión que divide el ayer del hoy, el que establece el inicio de la reconversión moderna de este juego. Este 18 de marzo es el aniversario 120 de la institución que estableció un nuevo manual de estilo que sigue vigente.

Si bien es la ‘Naranja Mecánica’ la cabeza visible por predicar sobre el escenario mundial de Alemania 74 el nuevo dogma, años atrás fue el Ajax el verdadero precursor de una creencia distinta que con el tiempo aglomeró a un sinfín de apóstoles. Fue el Ajax de Rinus Michels, el ‘General’ que también lideró a la selección neerlandesa en suelo teutón, el primer ejecutor del ‘pressing fútbol’, como él mismo lo denominó.

En apenas una temporada al mando de los ‘ajaccied’, Michels ya conquistaba su primera liga (1965-66), el punto de partida para un tricampeonato histórico. Luego llegaría una Eredivisie (1969-70) que serviría como preludio para traspasar definitivamente las fronteras de su país. La Copa de Europa (1970-71) fue la internacionalización de una nueva manera de jugar al fútbol, que bajo el mando ya del rumano Stefan Kovacs estiró su hegemonía por dos temporadas más en el Viejo Continente. El ‘General’ moldeó también con sus ideas el estilo del Barcelona antes de dirigir a la sensacional ‘Naranja Mecánica’ en la Copa del Mundo de 1974, donde el segundo lugar no le hizo honor al descubrimiento de un nuevo ADN futbolístico.

El jugador que simbolizaba mejor que ninguno el 'Fútbol Total' fue Johan Cruyff, el alumno aplicado del 'General' Rinus Michels. (Foto: Ajax).

Michels, elegido mejor técnico del siglo XX por la FIFA, estableció nuevos mandamientos en tiempos en los que el cadencioso ritmo del fabuloso Brasil de México 70 hipnotizaba el balón. Su prédica apuntaba básicamente a darle velocidad a un juego en ‘slow motion’ con una premisa esencial: ampliar el campo cuando se tiene el balón y reducirlo en caso contrario, todo ejecutado con un frenesí nunca visto.

IDEA Y CONVICCIÓN

En palabras del propio ‘General’, su estilo se resumía en “acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón, y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante, contando con dos requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente”.

Si se quiere encorsetar la idea de Michels en un dibujo táctico, este sería un 4-3-3 muy flexible, de fácil transformación en ataque a un 3-4-3, ya que el éxito de su ideología estaba precisamente en la polivalencia de sus jugadores, porque no existían puestos fijos. El balón era la brújula que marcaba la dirección de cada futbolista. Johan Cruyff, el alumno más aplicado del ‘Fútbol Total’, definía este estilo como el juego posicional. La propuesta de esta idea es siempre tener tres opciones de pase, jugar en todo lo ancho del campo, tener el control del balón, romper líneas con pases y presionar al rival cuando no se tiene la pelota. Todos atacan y todos defienden. “¿Defender? Que defiendan ellos. Si nosotros tenemos la pelota no nos marcan goles”, exageraba el ‘Flaco’. Para la exitosa ejecución de esta nueva estrategia se requería las cuatro ‘p’: posesión, posición, precisión y presión.

PRESENTE Y PASADO

Tras establecer los cimientos de una nueva ‘religión’, los mandamientos de Michels hasta el día de hoy se cumplen en el club de Ámsterdam. El método TIPS (por sus siglas en inglés) es la Biblia que se predica en sus canteras, donde se pule la técnica, inteligencia, velocidad y personalidad de los jóvenes jugadores. Y se trabaja sobre la base del 4-3-3 que se repite en el cuadro profesional.

Puede que el conjunto neerlandés no sea ni el más ganador ni el más famoso del mundo, pero sin dudas el fútbol moderno le debe mucho por su influencia táctica. También fue la cuna de fantásticos jugadores como Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rep, Arie Haan, Ruud Krol, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Frank y Ronald de Boer, Edgard Davis, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder… o los jóvenes que siguen alimentando el espíritu ‘ajaccied’ en otros países como Matthijs de Ligt (Juventus) y Frenkie de Jong (Barcelona). También pasaron por sus filas Ronald Koeman, el sueco Zlatan Ibrahimovic, el uruguayo Luis Suárez o el danés Christian Eriksen.

Marco van Basten es uno de los ídolos del Ajax. El ganador del Balón de Oro también fue técnico del club de Ámsterdam. (Foto: Ajax).

Hablar del Ajax es hablar del ‘Fútbol Total’, de Rinus Michels, de Johan Cruyff, es también hacerlo del proceso evolutivo del deporte rey. En el árbol genealógico del mundo balompédico, el club de Ámsterdam tiene un lugar estratégico. Ya es parte de la ‘mitología’ universal.

