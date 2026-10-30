Desafío Biológico a los 105 Años: la Estrategia en el Tablero como Aliado Preventivo contra el Deterioro Cognitivo.

Por Carlos Maury Escalante

Representante de la Fundación Kaspárov Iberoamérica

En los torneos abiertos de España, es habitual ver a un competidor que desafía (¡y confirma los hallazgos sobre la llamada reserva cognitiva! - todas las leyes “establecidas” sobre la biología cerebral: El señor Manuel Álvarez Escudero.

A sus 105 años recién cumplidos —celebrados en Madrid disputando un torneo oficial que lleva su nombre, según documentó el diario El País—, este ingeniero y físico jubilado, es el ajedrecista federado en activo más longevo del mundo, acumulando más de ocho décadas moviendo las piezas con una agilidad mental asombrosa, y estando muy lejos de atribuir su lucidez mental a fórmulas mágicas.

Don Manuel, combina a su práctica ajedrecística, una habitual media hora diaria de bicicleta estática y una negativa rotunda a inútil memorizar aperturas mecánicamente; donde, muy por el contrario, prefiere pensar, improvisar, CREAR, y calcular encima del tablero vivo resolviendo problemas inéditos y tomando decenas de decisiones frente a rivales noventa años más jóvenes que él. Su caso ilustra en la vida real, lo que la neurociencia contemporánea demuestra en los laboratorios: El cerebro humano no se va “apagando” solo por la edad cronológica, sino, y, sobre todo, por la falta de desafíos complejos. Una de sus estrategias favoritas, ocurren cuando una actividad se vuelve repetitiva y predecible, entonces el cerebro la automatiza para ahorrar energía, y así reducir el reclutamiento de nuevas redes neuronales que pueden ser utilizadas en otras tareas intelectuales.

Como demostró en sus investigaciones el Dr. Yaakov Stern en la Universidad de Columbia, la verdadera Reserva Cognitiva — ese escudo neurobiológico capaz de compensar el desgaste celular y resistir el avance del Alzheimer u otras demencias — exige incertidumbre , novedad y flexibilidad estratégica . Ese «gran hervor cerebral» —como bautizó el periodista especializado Leontxo García a la ebullición mental de don Manuel frente al tablero— tiene hoy una explicación precisa por las neurociencias. Aunque los estudios del físico y neurocientífico Gustavo Deco (Universitat Pompeu Fabra / ICREA) no evalúan una partida de ajedrez en particular, sus modelos de cerebro completo publicados en Oxford University Press (2026), MIT Press (2026) y PNAS, demuestran qué ocurre cuando la mente resuelve problemas de alta exigencia bajo presión de tiempo: El cerebro abandona su estado de equilibrio pasivo y fuerza la sincronización funcional de varias redes neuronales distantes a gran escala … Y todo esto, aplicado a las 64 casillas, explica por qué la práctica consuetudinaria del ajedrez, con la obligatoriedad del cálculo en vivo, supera por creces a cualquier pasatiempo rutinario. A nivel clínico, el estudio longitudinal del Dr. Joe Verghese publicado en The New England Journal of Medicine —que siguió durante 21 años a adultos mayores—, demostró que practicar juegos de mesa estratégicos como el ajedrez, se asocia con un menor riesgo de demencia, hallazgo reforzado por estudios específicos sobre la práctica del ajedrez en adultos mayores publicados en PubMed (Lillo-Crespo et al., 2019) y Geriatric Nursing (Millán-Calenti et al., 2021), que ratifican mejoras directas en su cognición y calidad de vida.

El Perú enfrenta hoy una transición demográfica que exige respuestas urgentes frente al deterioro cognitivo e incremento de las demencias. No podemos solo limitarnos, a administrar la enfermedad cuando el daño ya está instalado. Es imperioso - ¡antes de que sea más tarde! -, integrar el ajedrez analógico como una política pública preventiva de gimnasia cerebral en el adulto mayor que, sin lugar a dudas, constituirá una inversión estratégica impostergable que marcará la diferencia entre solo sumar años a la vida o sumar vida lúcida y digna a los años.

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