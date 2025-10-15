¿Qué fue de la vida de los hermanos Jorge y Deysi Cori? La adrenalina del ajedrez, las inversiones y un viaje a Qatar

Para Jorge, el ajedrez es vida; para Deysi, misterio. Hace más de 20 años, dos niños de Villa El Salvador convirtieron en tendencia el ajedrez peruano cuando, en aquel entonces, ese deporte –como las mismas redes sociales- era un misterio para nosotros. Todos hemos escuchado alguna vez la historia de los Cori, dos jóvenes prodigios imbatibles sobre un tablero de 44x44 cm, que dieron un sinnúmero de victorias internacionales al Perú. Han ganado tantas medallas que ni uno de los dos recuerda un número estimado de distinciones. Probablemente, 100, 200 o más. Los Cori dictaron cátedra en la disciplina, viajaron alrededor del mundo, ganaron, perdieron y, hoy, hablan de su presente, uno que tiene al ajedrez en el futuro, pero también las inversiones y negocios.

La vida de un Gran Maestro en México

Jorge ya está casado, vive en el estado de Chihuahua, en México, con su esposa mexicana y ajedrecista. A sus 30 años, ya no se dedica tanto a las competencias. “Aún tengo torneos. A principios de octubre o noviembre, participaré en una World Cup, en donde estarán los mejores del mundo, y también estaré en el campeonato nacional en el Perú, pero en los últimos años me dedico a la enseñanza del ajedrez”, cuenta el Gran Maestro, después de una agenda apretada: es entrenador del Club Capa Blanca en México y de la Universidad Autónoma en Chihuahua, aparte de apuntar también a inversiones, que espera pronto darle un mayor beneficio económico.

Definitivamente, México es mejor lugar para vivir que Perú para un ajedrecista. “Muchos maestros de Latinoamérica vienen constantemente aquí, se realizan muchos torneos, hay internacionales cada mes en distintos estados del país y se me hace un buen lugar para vivir”, narra mientras trata de explicar las razones de la docencia. “Digamos que después de dedicarme profesionalmente al ajedrez, como que es imposible alejarme del todo. No creo que vuelva a vuelva de lleno al nivel competitivo, porque me gusta lo que hago y cómo evoluciona. Además del ajedrez, estoy metido a poner negocios. Me gustaría ser presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, para contribuir en la organización de torneos y la dirección de crear nuevos talentos, pero debo tener negocios rentables sin necesidad de que yo estuviera ahí. Entonces, por ahora ando metido”, agrega, a la espera de que todo esfuerzo tenga un rédito para él de cara al futuro.

Jorge Cori, metido más en la enseñanza que en las competencias internacionales. (Foto: archivo de Jorge Cori)

La vida misma ha cambiado para Jorge: antes tenía que entrenar más la cabeza con ejercicios de ajedrez para mantenerse en forma y preparar las partidas; ahora divide las horas para ir nuevamente al gimnasio, para mantenerse en forma. “Llevaba mucho rato sin ir y la vida de casado, te engorda”, comenta, entre risas en medio de la conversación. El tiempo tampoco le sobra: tiene una escuela de ajedrez en línea con alumnos de más de 12 países. “En total han pasado más de 500 alumnos en mi escuela, así que me gusta mucho”, afirma en un mundo que ha evolucionado.

En la actualidad, se ha cortado el tiempo de aprendizaje en el ajedrez: el uso de programas ha tenido mucha relevancia y muchos niños lo están aprendiendo más rápido, debido al acceso a la información. “Antes, para acceder a cierta información, necesitábamos un libro que tardaba en llegar, luego tardaba en ser traducido de un idioma a otro y después teníamos que reproducirlo en un tablero físico. Por ejemplo, yo podía entrenar unas cinco posiciones en una hora. Hoy en día, en el mismo tiempo, son 40 o 50 posiciones. Se aprende lo mismo, pero más rápido. Muchos niños o jóvenes ya juegan muy fuerte y se han batido todos los récords actualmente. Eso sí, aún no existe ningún modo que pueda descifrar todas las jugadas en el ajedrez, se supone que es imposible, pero la tecnología está aumentando muy rápidamente”, habla con nostalgia tras recordar el pase.

“Fuimos parte del boom del ajedrez por varios años, ese recuerdo me da mucho gusto. Antes, creo que el ajedrez se conocía más por el maestro Julio Granda, que es una leyenda. Entonces, creo que ese recuerdo me gusta mucho”, confiesa Jorge, que, de no haberse dedicado de lleno al ajedrez, afirma que el tenis de mesa y el fútbol son otros deportes que lo apasionan. De hecho, ya piensa en el Mundial en México el próximo año, a la espera de ir a un partido o dos.

El misterio de una Gran Maestra

Deysi no ha contraído nupcias como Jorge, vive en Lima, trabaja como embajadora deportiva en la Municipalidad de Lima, enseña clases en línea, pero –sobre todo- se dedica a la competencia: ahora último fue nuevamente campeona nacional y también ya tiene seis torneos en el camino con presencia en Ecuador, Chile, España y hasta Qatar.

“El Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz 2025, que es del 25 al 30 diciembre, eso significa pasar la Navidad o Año Nuevo en el avión. Mis metas tienen que ver más con la competencia, como incrementar puntos ELO. Me veo compitiendo en eventos internacionales más años, pero sí quisiera lograr el título de Gran Maestro. Actualmente, tengo el título máximo en mujeres, tengo el título de Maestro internacional, pero le sigue el de Gran Maestro, que es el que me falta. Me gustaría lograr también alguna medalla en una Olimpiada de Ajedrez”, confiesa.

Deysi es más de recuerdos que Jorge. Por ejemplo: los tres meses que vivieron en Rusia. “Yo pienso que mi hermano no se acuerda mucho, pero yo creo que también le debe haber sorprendido Rusia. Jugamos unos torneos donde él estaba perdiendo como tres partidas seguidas y le seguía tocando gente fuerte. Realmente cuando uno va perdiendo, piensa que le va a tocar alguien menos, pero igual te sigue tocando gente fuerte. Allá, la cultura es distinta, hay cultura de ajedrez, el de limpieza sabe jugar el ajedrez. El nivel es muy alto”, recuerda, con bastante emoción.

Con 32 años, Deysi también quiere emprender y masificar el ajedrez en el Perú, pero sabe que aún tiene metas por cumplir como profesional. La exigencia que requiere un torneo en el extranjero debe tenerte a tope en otros aspectos de la vida. “Me gustaría apoyar al ajedrez y deporte en general, promocionar disciplinas en el país, eso es lo que me gustaría, pero más adelante. Como yo lo veo, para que puedas hacer ajedrez, tienes que estar concentrado al máximo en los torneos”.

“Cada jugador tiene un estilo de juego distinto, distinto conocimiento y es como mi conocimiento a través de estos años se va a enfrentar a tu conocimiento. Desde muy pequeña he estudiado ajedrez, he revisado información y, tal vez, como mi bagaje es más amplio, todo es como un misterio. No sabes a quién te vas a enfrentar, con alguien menor, mayor, por eso podría ser un misterio”, confiesa la mayor de las Cori, mientras sigue estudiando sus partidas y los viajes en camino. Nuevas aventuras vendrán para ambos en el mundo del ajedrez.

***

