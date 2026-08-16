Por Redacción EC

Lo que debía ser un domingo de fiesta deportiva, terminó siendo una jornada de preocupación y susto. El albergue del IPD en la Videna fue fumigado mientras habían deportistas dentro, entre ellos parte de la selección peruana de judo.

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