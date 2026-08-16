Lo que debía ser un domingo de fiesta deportiva, terminó siendo una jornada de preocupación y susto. El albergue del IPD en la Videna fue fumigado mientras habían deportistas dentro, entre ellos parte de la selección peruana de judo.

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El domingo, a eso de las 6:30 de la tarde, se activó una alarma y se procedió a fumigar las instalaciones cuando decenas de deportistas descansaban en sus habitaciones.

“Nunca nos avisaron nada de la fumigación”, nos comenta Yuliana Bolívar, de la Federación Peruana de Judo. “Estábamos en medio del Grand Prix -que se realiza en un polideportivo de la Videna- y nos avisaron lo que estaba ocurriendo. Cuando fuimos al albergue había tanto humo químico que no pude entrar”, cuenta.

En la delegación de judo había al menos treinta deportistas, menores de edad entre ellos, quienes ibas a competir desde el martes en el Open de Lima. También había miembros del staff del torneo.

Yuliana Bolívar pudo conversar con una persona, a quien no pudo identificar si era el encargado de la fumigación o un trabajador del IPD, y al ser consultado por la fumigación, el señor solo respondió que “era una fumigación programada”.

Sin embargo, Yuliana asegura que la Federación de Judo no ha recibido ninguna notificación al respecto. Incluso, esta federación informó al IPD que iban a hacer uso de las instalaciones del Albergue hasta el 19 de agosto.

“Es tremendamente grave. No avisaron a nadie. Hemos tenido que llevar a algunos chicos al médico para que los atiendan por el humo”, comenta la exjudoca.

Videna

Buscamos la versión oficial de parte del IPD, pero al cierre de esta nota aún no había respuesta sobre lo ocurrido en el albergue que ellos administran en la Videna. Se espera que emitan un comunicado.

En la Videna también se albergan deportistas de bádminton, pero al parecer estos aún no regresan de un campamento en el exterior, mientras que algunos pesistas viajaron el fin de semana a un campeonato en el exterior.

Videna

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