Alberto Machado vs. Andrew Cancio EN VIVO vía Space: boxeo por el título peso superpluma AMB | EN DIRECTO

El boricua Alberto Machado se mide ante el estadounidense Andrew Cancio este sábado (10:30 pm. EN VIVO ONLINE vía Space) en el Fantasy Springs Casino de Indio-California, Estados Unidos. En la contienda estará en juego el título superpluma AMB.

El campeón boricua Alberto 'El Explosivo' Machado (21-0, 17 KO), sostendrá la tercera defensa de su título superpluma AMB ante el prospecto estadounidense Andrew Cancio (19-4-2, 14KO) este sábado en Indio-California.

Alberto 'El Explosivo' Machado, que se coronó con el cetro mundial tras vencer al panameño Jezreel Corrales, y realizar exitosas defensas ante Rafael Mensah y Yuandale Evans, rescató la perseverancia del rival.

"Es un peleador duro, típico estilo mexicano. Es perseverante, con un estilo agresivo, y sé que tengo que cuidarme de eso y estoy listo para contrarrestarlo. Pero ese estilo a mí me gusta. Me gusta porque eso me da el espacio para yo poder colocar mis manos", explicó el campeón boricua Alberto 'El Explosivo' Machado.

Andrew 'El Chango' Cancio, viene de dos victorias seguidas durante el 2018, y busca revalidar su condición y adueñarse del título superpluma AMB.

"Me siento como un luchador mucho mejor que hace cinco, ocho, diez años, así que siento que todo sucede por una razón. Tengo 30 años, estoy maduro ahora, he estado ahí con una competencia muy dura, y siento que esa noche se va a mostrar. No creo que Machado haya estado allí con el calibre de luchador como yo", sostuvo Cancio previo al duelo ante Machado.

Tanto para Machado como para Cancio, el duelo será el primero del año 2019 y podría marcar el resto de su camino. Las apuestas dan favorito al boricua, pero el estadounidense quiere demostrar que puede vencer al tiempo y a las probabilidades.

Rey Vargas vs. Franklin Manzanilla | pelea semifondo

En la batalla de semifondo en Indio-California, el mexicano Rey Vargas (32-0, 22KO) defenderá su título supergallo CMB ante el boxeador venezolano Franklin Manzanilla (18-4, 17KO) en lo que representa su cuarta lucha como campeón.