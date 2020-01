El exceso hace daño en muchas cosas, menos en el agradecimiento. Para algunos puede sonar exagerado, pero hay canales argentinos donde les dicen “próceres” a aquellos futbolistas que algún día hicieron historia con las camisetas de sus selecciones o de algún club importante. La pasión en el hinchaje en el Perú a veces nos hace viajar sobre la nave del olvido cuando se trata de una gloria deportiva. Alberto Rodríguez es uno de esos mundialistas del 2018, a quien le estamos faltando el respeto en los últimos meses. Y desde distintos frentes.

Haber alcanzado un éxito con la Blanquirroja, no hace inmune a los futbolistas de una crítica. Sin embargo, las burlas o palos a Rodríguez por su cadena de lesiones, ya sobrepasan los límites de la crueldad y de una falta de empatía enorme.

Antes de citar las estadísticas que tiene el ‘Mudo’ (o ‘Will’ como le gusta que lo llamen por su parecido al actor que protagonizaba “El Príncipe del Rap”) con la selección peruana, expliquemos lo que más se ha debatido en las últimas horas con su llegada a Alianza Lima.

Si hacemos un rápido balance de los últimos cinco años de Rodríguez con clubes, es cierto que el promedio puede alcanzar el 50% de participaciones. Cifra baja, sin duda, pero a la cual se han expuesto todas las dirigencias que han decidido contar con sus servicios.

Alberto Rodríguez ha sido tendencia en redes sociales no solo por su aterrizaje en La Victoria, sino porque algunos hinchas de la U le dicen "desleal" y porque algunos fanáticos de Alianza desconfían de su rendimiento físico. Así que haremos un balance desde la expectativa de los seguidores de los dos clubes más populares del Perú.

-¿Alberto Rodríguez ha actuado como un desleal?-

Para empezar, el defensor sabe que está en la última etapa de su carrera, tiene una familia por la cual responder (como muchos de los que leen este texto) y en esa danza de ofertas ha tratado de elegir lo más conveniente para su entorno.

La primera vez que Alberto fue criticado por su "fidelidad deportiva", fue cuando prefirió hace tres años una oferta económica de la U sobre una de Sporting Cristal (el club que lo formó y que ya no tiene el imponente presupuesto de años atrás).

Además, es importante recordar que la lesión más complicada que tuvo Rodríguez en los últimos años fue la rotura del tendón de Aquiles. La sufrió defendiendo a Universitario ¿contra quién? Sí, contra Sporting Cristal.

Es falso que ‘Will’ se haya sentado el 2019 a cobrar sin hacer el esfuerzo por jugar el fútbol. En las últimas semanas del año pasado, Rodríguez estuvo en condiciones de jugar; sin embargo fue decisión técnica de Ángel Comizzo prescindir de él en las fechas decisivas antes que culmine el Torneo Clausura.

El contrato de Alberto Rodríguez con la U venció el último 31 de diciembre y, antes de su confirmación en Alianza, hubo varios días de conversaciones con la gerencia deportiva crema. Al zaguero no le convenció la oferta económica y se sentó a conversar con Gustavo Zevallos de Alianza Lima.

Rodríguez nunca firmó un precontrato con la U ni tuvo un acuerdo de palabra (como ocurrió en su momento con Gustavo de Luca y Jhonnier Montaño). No es el primer futbolista que, luego del apoyo de un club, decide buscar otro destino futbolístico. Con ese criterio, Ronaldo (que estuvo dos años lesionado) se hubiera quedado de por vida en el Inter de Milan y no lo habríamos visto en la etapa de los galácticos. ¿Paolo Guerrero no está con el derecho de buscar otro equipo a pesar que el Inter lo mantuvo durante su periodo de sanción por dopaje?

Alberto Rodríguez disputó el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana | Foto: AFP

-¿Tendrá problemas físicos en el 2020?-

No hay nadie que, con una dosis de seriedad, pueda pronosticar si Rodríguez se lesionará o no este año. Ni siquiera un médico deportivo podría hacerlo. Lo concreto es que Alberto está recuperado desde hace casi dos meses y que, antes de firmar su contrato, pasó por exigentes pruebas médicas en Alianza Lima.

Además, los últimos técnicos de selección que han tenido a Rodríguez en sus planteles coinciden en un detalle: que el ‘Mudo’ es un “futbolista peculiar”. De esos a los cuales no puedes exigirle al máximo en un entrenamiento, pero que cuando entra a la cancha hace la diferencia casi siempre. Y en Alianza Lima hay dos ex miembros de un comando técnico de selección que tuvo a Rodríguez como titular: Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray (ambos estuvieron con Sergio Markarián en el proceso eliminatorio para Brasil 2014).

Alberto Rodríguez fue capitán de la selección peruana frente a Dinamarca en Rusia 2018 | Foto: AFP

A Alberto Rodríguez, lo ha declarado más de una vez, es quien más le duele haber tenido tendencia a las lesiones en su carrera. Por eso detalle no pudo dar el salto a la liga española cuando estaba en Portugal. A pesar de eso, pudo esforzarse para tener una carrera para el elogio. En la clasificación para Rusia 20118, Rodríguez fue más que decisivó. Sí, es un prócer mundialista.

Le están diciendo desleal, mercenario, interesado, etc. Ya es excesivo todo eso. Hay un maltrato innecesario para un futbolista que, al margen de sus inconvenientes físicos, pudo aprovechar su talento y construir una carrera en el extranjero que pocos defensores peruanos tienen. Su tercer puesto en Copa América 2011 y la clasificación al Mundial con la selección lo ubican en un sitio de privilegio en la historia. Pocos defensores peruanos pueden presumir de ese éxito. De los últimos cuarenta años de la Blanquirroja, Rodríguez podría ubicarse en un once ideal sin problemas.

Jugó dos partidos de los tres que disputó Perú en Rusia. Jugó todo el repechaje ante Nueva Zelanda. Acumuló 946 minutos en la selección de Gareca en las Eliminatorias para el Mundial 2018. ¿Es un pecado sugerir que seamos más agradecidos y menos ofensivos?

Se comprende la pasión del hincha y su escala de lealtad. Solo hay que bajarle el volumen un poco a esos deslices insultantes hacia un jugador que fue clave para una de nuestras mayores alegrías. Como Paolo, como Farfán, ese otro muchacho de la promoción 1984 merece más saludos que reproches. El ‘Mudo’ tiene toda la campaña 2020 para dejarnos sin palabras.