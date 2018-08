Alberto Rodríguez y Junior de Barranquilla finalizaron vínculo por mutuo acuerdo

La historia entre Alberto Rodríguez y Junior de Barranquilla llegó a su fin, según anunció el club colombiano a través de un escueto comunicado en sus cuentas de Facebook y Twitter.

"Alberto Rodríguez y nuestro club llegaron a un mutuo acuerdo, y el jugador se ha desvinculado de la institución", publicaron en las redes sociales. Así, el 'Mudo' culminó su cuarta travesía en el extranjero tras jugar por Sporting Braga, Sporting Lisboa y Rio Ave.

— Club Junior FC (@JuniorClubSA) 2 de agosto de 2018

Alberto Rodríguez llegó a Junior como uno de los refuerzos para la temporada 2018, en la que el 'Tiburón' tenía como desafío la Copa Libertadores y la liga colombiana. No obstante, el defensor tuvo varias lesiones que impidieron que participe en la mayoría de los partidos.

Dichas situaciones, en más de una oportunidad, no fueron pasadas por alto por el entrenador Julio Comesaña. "Él está lesionado otra vez y tiene una lesión que lo sacará de las canchas por mes y medio. No sé qué es lo que pasa. Aquí no lo apresuramos para que juegue, por el contrario, lo cuidamos", dijo el técnico tras el regreso de Alberto Rodríguez luego del Mundial Rusia 2018.

Alberto Rodríguez registra seis partidos en el año con camiseta de Junior: cinco por la liga colombiana y uno por Copa Libertadores.