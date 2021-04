Conforme a los criterios de Saber más

A Alberto Rodríguez no le entran balas. Hace mucho que construyó una coraza emocional que lo protege de los comentarios ofensivos. Aquella es su mejor defensa. Es cierto que no tuvo mayor cantidad de minutos en los dos cuadros más grandes del país, pero, aún así, se convirtió en el último pasajero del colectivo de Alianza Atlético de Sullana. Sin esquivar consultas, el mejor zaguero central que originó el Perú en el último tiempo nos responde de todo e ingresa a un debate vigente: ¿qué futbolista hubiese sido Rodríguez sin las lesiones?

-Te metiste por la ventana en el último día del mercado de pases. ¿Por qué la elección de fichar por Alianza Atlético de Sullana?

Porque quiero seguir jugando y me apasiona el fútbol. Gracias a Dios puedo seguir en la actividad.

-¿Pasó por tu cabeza el retiro?

Para nada. Nunca fue como se rumoreo. Se estuvo hablando que yo ya me había retirado. Si estoy en Sullana es porque me gusta. En los entrenamientos veo que todavía las piernas me dan.

-Tuviste poca regularidad en los últimos años. ¿Puede significar una revancha para responder a aquellos que te quieren retirar?

No me preocupa lo que puedan decir las personas. Además, nunca me preocupó. No lo tomo para callar a muchos detractores. He vivido momentos hermosos a nivel de clubes y selección. Quiero seguir jugando. Más que todo lo hago por eso. Uno nunca lo quiere dejar. Habrá un momento que sí, porque nada es eterno. Todavía no es mi tiempo.

Alberto Rodríguez se pone en forma en su nuevo club (Foto: Alianza Atlético)

-¿Cómo fue el diálogo con Jahir Butrón para que puedas incorporarte a tu nuevo club?

Jahir me conoce desde muy pequeñito, porque somos del mismo barrio. De Mirones. Era mi vecino. Más confianza tenía con su hermano menor: Omar. Con Leao no tanto porque ahora debe tener como 55 (risas). El fútbol une. Ahora me toca con Jahir. Yo siempre disfruto donde estoy. Obviamente me gustó el proyecto de Alianza Atlético.

-En esta oportunidad no llega contigo Leao, pero sí Cruzado y Ascues. Se vuelven a encontrar los tres.

Con Rinaldo tenemos un amistad de muchos años porque hemos jugado en selección desde menores. Lo que espero de él es que esté bien, porque es favorable para todos. Siempre aportó. Carlos Ascues tiene que encontrase con él. Por algo se fue a Alemania. Quien sabe no se olvida. Son jugadores de categoría y tienen todas las condiciones para revertir el año pasado que fue impensable. Ayer perdiste, pero hoy o mañana puedes ganar.

-Cuando dicte el calendario chocaran las Alianzas. ¿Cómo te imaginas un enfrentamiento con Jefferson Farfán y tu ex equipo?

Va a ser un momento lindo. Habrán también otros ex aliancistas que ahora son compañeros míos. Va a ser un plus. No dejamos una buena imagen el año pasado. El fútbol te da estas revanchas. Hay que aprovechar las oportunidades. Un mal año no puede manchar todo lo que has hecho. Hablo por mí y por ellos también. Rinaldo hizo una gran carrera y Ascues está en esa transición.

-¿Cuál es la mejor manera de marcar a Farfán?

No hay una táctica o algo en especial. Siempre es más complicado para el defensa, porque tiene que marcar a los habilidosos. A los grandes jugadores. Yo todavía no sé si vaya a jugar. Si me toca hay que tomar las precauciones y estar atento. No hay que darle chance a Jefferson, porque lo más probable es que te haga el gol a la primera que tenga. No puedes pestañar. Por eso valió lo que valió Jefferson. Es su jerarquía. Va a ser complicado, pero también para ellos.

Jefferson Farfán marcado por Alberto Rodríguez en un partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en 2003. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

-Farfán te sigue desde menores. ¿Te ganaba de chicos como dice?

Siempre lo hablamos con Jefferson y Paolo. No pueden decir lo contrario, porque quedan mal. Ganaron una que otra, pero yo más veces. No lo reconocen. Ya queda en su conciencia (risas).

¿Qué impacto le dará Farfán al torneo nacional?

Va a ser más reconocido y visto. A Alianza le dará más experiencia y jerarquía. La liga será más atractiva.

-¿Qué jugador hubiese sido Alberto Rodríguez sin las lesiones?

Es relativo. Es cierto que las lesiones fueron un impedimento. Creo que hubiese tenido una mayor proyección. Podía haber estado en clubes más importantes. Tuve las posibilidades. No sabes a ciencia cierta qué hubiese pasado. Igual estoy contento con todo lo que me tocó disfrutar y vivir.

-¿Con qué grandes equipos hubo acercamientos?

Atlético de Madrid, Sevilla y Juventus.

-¿Cuál mostró más interés?

El Atlético. Yo viajé a Madrid. Por el tema de cupos de extranjero no se dio. Yo no tenía pasaporte portugués en ese momento. Ocupaba plaza de extranjero. A nivel de Europa es una traba.

-¿Quién era el técnico del Atlético en ese momento?

No sé si había llegado Simeone. O antes que llegase él (estaba Gregorio Manzano). No recuerdo bien. Yo no fui y contrataron a Miranda.

-Fue en 2011 cuando juegas la final de la Europa League ante Porto. ¿La del Sporting de Braga fue la mejor versión de Rodríguez o la del líder con la Selección Peruana para las Clasificatorias a Rusia 2018?

Los dos. En clubes cuando jugué en Champions y en esa final que mencionas. A nivel de Selección me tocó estar en muchos procesos. A Perú en general no le iba bien, pero mi desempeño fue bastante regular desde mi modesto punto de vista. Más notorio fue al final por lo que nos tocó vivir. Revertimos momentos difíciles. Con la ayuda de Ricardo que nos persuadió. Nos convencimos todos.

Alberto Rodríguez fue el capitán de Perú en la noche que clasificó a Rusia 2018. (Foto: AP)

-Todavía se escucha mucho tu nombre, ¿por qué crees que a Gareca le cuesta tanto reemplazarte?

Nunca me gustaron esas comparaciones. A Carlos (Zambrano) ahora le está tocando. A Abram, en este caso. Lo están haciendo muy bien. No solamente ellos. Los otros centrales también están a la altura. Santamaría, Callens, Araujo. Christian (Ramos), titular en el anterior proceso. Lo están haciendo bien en sus ligas. No hay nada que reprocharles. No creo que un lugar le corresponda a alguien.

-¿Sientes que dejaste escuela en la Selección? Miguel Araujo me contó alguna vez que estudiaron a Luis Suárez y le aconsejaste que no lo deje girar, antes del 2 a 1 en Lima de las Eliminatorias para Rusia.

Hablaba mucho con ellos porque si defensivamente mantienes el cero, alguna chance vas a tener de ganar. Obviamente, a nivel de Selección juegas contra los mejores delanteros del mundo. Marcas a Suárez, Messi o Neymar. Son de talla mundial. La atención debe estar a tope porque ellos no te perdonan nada.

-¿Jugar a tu lado era como ir a la iglesia como decía Corzo? Por la paz que transmitías al resto.

Aldito, Aldito. Wow. No solo se lo escuché a él, sino también a otros. A mí nunca me gustó hablar de mí mismo. De si soy bueno o malo. Que lo digan los analistas. No solo muchos aprendieron conmigo, sino yo también de ellos. Se crea un complemento en defensa. Con Christian (Ramos) también. Nunca había jugado con él y en la Selección nos compenetramos bien. Hicimos una muy buena dupla. No es que soy yo, es la confianza que se tienen uno al otro.

-Jugaste en los tres grandes, ¿crees que eres un futbolista más identificado con la Selección?

Con Alianza sucedió lo que ustedes saben. Estuve poco tiempo. En Cristal me inicié y crecí allí. Estoy agradecido a todos los equipos en los que estuve. La gente se acuerda más de la selección porque a veces llegaba lesionado de algún club. Y en la selección jugaba como si no hubiese tenido nada. Eso es una bendición. Se dieron cuenta que cuando me ponía la camiseta de la Selección parecía que no hubiese estado lesionado. Estuve en momentos cruciales.

-¿Para Guerrero, Farfán y Rodríguez crees que fue distinto jugar el Mundial? Lo digo por el tiempo que pasaron persiguiendo el sueño.

En mi caso, sí. En el de Jefferson y Paolo también. ¿Quién no quiere jugar un Mundial? Imagínate a Claudio. Con esa carrera tan brillante y exitosa, no poder jugar un Mundial. Ese es otro tema. Poder estar allí fue lindo. Es inexplicable. Pero el cómo se llegó fue mejor. No veníamos bien. Fue duro. Matemáticamente era difícil.

-Entonces, se disfrutó tanto el camino como el éxito.

Recuerdo a Phillip Butters. Faltaban muchos partidos y tu colega habló con sarcasmo. Me quedé con eso, pero tampoco le di importancia. Pero lo recordé cuando clasificamos al Mundial. Por eso se lo dediqué. Mal por él, porque quedaba mucho. Para él fue una bofetada.

-Después de disputar una Copa del Mundo y con algunas lesiones de por medio, ¿con qué palabra defines tu carrera?

Siempre se puede ser mejor. Siempre se puede ir a mejores lugares. Con las experiencias vividas a nivel de clubes y selección, creo que éxito.

