Por la novena jornada del fútbol peruano, Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. El morbo llegará a las portadas deportivas y los reflectores se posarán sobre la camiseta crema de Hohberg, en su inevitable vuelta al barrio de La Victoria y a Matute.

Esta circunstancia fue uno de los motivos que se tocó en la más reciente entrevista que brindó Alejandro Hohberg a FOX Sports Radio Perú. El jugador de Universitario contó detalles de cómo llegó al club crema, qué piensa de su vuelta a Matute y su visión del hincha crema.

"Uno sabe cuándo se va a jugar y dónde (el clásico) por un tema lógico, pero trato de no pensar mucho más allá de lo que va a ser mi debut en el club (Universitario) y bueno, ya después habrá tiempo para llegar bien al clásico y en lo individual también", comentó Alejandro Hohberg a FOX Sports Radio Perú.

Posteriormente habló sobre su pase de Alianza Lima a Universitario de Deportes. En ese sentido Alejandro Hohberg comentó que una figura fue vital para que pueda llegar a tienda crema.

Alejandro Hohberg: su vuelta a Matute, qué lo convenció de ir a la 'U' y su visión del hincha crema | VIDEO. (GEC - Alonso Chero)

"No es una decisión muy normal o muy común. Te puedo decir que no es lo que uno habitualmente decide. Me pareció un gran desafío en lo personal y en mi carrera. Influyó mucho de que Nicolás se comunicara conmigo. Por ahí si no hubiera habido contacto con el entrenador no hubiese tomado la decisión. Tampoco iba a venir a la 'U' sin saber si el entrenador me iba a tener en cuenta", declaró Alejandro Hohberg a FOX Sports Radio Perú.

Por último, el actual jugador de Universitario de Deportes también comentó que no sale mucho a la calle, pero que sí le sorprendió que el hincha crema lo recibiera bien, y hasta mejor de lo que él esperaba.