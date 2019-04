"Alejandro relanza no solo a Alianza sino al fútbol peruano" | OPINIÓN

Por Armando Leveau



Alejandro Villanueva trasciende no solo en la historia de Alianza Lima, sino también en el fútbol peruano. Durante varios años, entre el 22 y el 25 no había campeonatos. En el 27 aparece él y tengo crónicas que dicen que Alejandro relanza no solo a Alianza sino al fútbol peruano, siendo un moreno bohemio, jaranero.

Es por eso que en 1928 Universitario aparece de frente en Primera División, para contrarrestar la fama y lo que había ganado un negro borracho y todo. Es por eso que el clásico nace como un clásico violento. El primer clásico no termina por una bronca entre los jugadores de Alianza y los hinchas, no con los jugadores de la 'U'.

Alejandro 'Manguera' Villanueva lideró el denominado 'Rodillo negro' en Alianza Lima. | Foto: Archivo El Comercio

En la actualidad de habla más de 'Lolo' Fernández, lógicamente, porque murió en 1996. Villanueva falleció 50 años antes. No le quito sus méritos de gran jugador, pero ha vivido hasta los años 2000 y se hizo la gran figura. Por eso también, los jóvenes hablan de Teófilo Cubillas por sus dos mundiales, goleador histórico en Alianza. Pero hacer un once de Alianza de toda su historia es casi imposible.

Hay que reivindicar la imagen de Alejandro Villanueva. Pinglo Alva le ha escrito canciones hermosas, Pedro Espinel igual. Su historia es apasionante, pero falleció muy joven.