El balón ha dejado de rodar en muchos países del mundo y ello ha afectado el final de la temporada. Ya se han estado evaluando todos los escenarios posibles para poder determinar al campeón de cada liga, pero aún todo es incertidumbre. Ante ello, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, está optimista con que las competiciones volverán a la acción pronto e hizo una mención especial del Liverpool.

"Soy optimista de que veremos la conclusión de LaLiga, soy optimista de que veremos la conclusión del italiano, y soy optimista en general. Por supuesto, no puedo garantizar nada, no puedo prometer nada. Todo dependerá de la situación en cada país y de si las condiciones son lo suficientemente seguras como para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie", señaló Ceferin en una entrevista con el diario esloveno Ekipa.

En ese sentido, el presidente de la UEFA no imagina ningún escenario en el que Liverpool no pueda coronarse campeón de la Premier League. Para Ceferin, los ‘Reds’ ya tienen el campeonato asegurado, tras liderar la tabla con 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que está segundo.

“No veo forma de dejar al Liverpool sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, teóricamente no todo ha terminado, pero el equipo está muy cerca”, opinó el Aleksander ilusionando a los hinchas del Liverpool.

Ceferin también dejó abierta la opción de que los torneos no puedan reanudarse y considera que el título igual se debería definir a favor de algún equipo. “Si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave, y luego se deberían determinar los campeones. Y, por supuesto, de nuevo, no veo un escenario que no sea Liverpool”, sentencia.

