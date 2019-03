Alex Honnold: "A veces siento miedo, pero es solo una parte del proceso"

Habiendo tantas profesiones en el mundo, Alex Honnold optó por una en la que arriesgaría su vida cada vez que la practicara. Si de por sí es complicado escalar cualquier acantilado vertical, el reciente ganador del premio Oscar a mejor documental lo hace sin cuerdas de protección. Cual guión de Hollywood, reta a su miedo para superarlo en las alturas de la soledad apoyado solo en su técnica y en su preparación. Entrevistado por The New York Times, tapa de la revista National Geographic, imagen de diversas propagandas televisivas y actor en numerosas películas de aventuras, le brinda su tiempo a El Comercio para hablar de sus temores, la filmación de su gran hazaña y las montañas peruanas.

El documental "Free Solo" se estrenará en Perú el domingo 3 de marzo a las 20 hs. en National Geographic. Alex Honnold, el protagonista, nos comenta los retos de grabar una escalada vertical sin cuerdas de protección.

¿Cómo trabajaste eso de tener las cámaras todo el tiempo cuando estabas haciendo la escalada y cómo fue la relación con el equipo que estuvo contigo durante ese tiempo?

Cuando dices que es la cosa más grande y más dura que he escalado, por eso terminé teniendo que poner tanta preparación en el momento en que los realizadores estaban conmigo. La preparación durante tanto tiempo que también hieren. aprendiendo exactamente lo que necesitaban hacer y cómo documentarlo adecuadamente sin comprometer mi experiencia.

Es por eso que se da cuenta de que al final, cuando en realidad hago la escalada, celebro con los cineastas y me río y les hablo a medida que paso, porque sabían exactamente dónde estar, eso sería. fuera de mi camino. Todavía podían obtener tomas hermosas, pero nunca se interponían en mi camino y nunca tuve que esperar a nadie. Nunca sentí que estaba cambiando mi experiencia de escalada.



Pero sí significaba que tenía algunos de mis amigos allí para celebrar cuando tuve éxito. Después de dos años de trabajo, realmente terminé siendo el mejor de los dos mundos, donde sentí que estaba totalmente solo en la pared, pero todavía tengo a mis amigos allí para compartir la experiencia.



¿Cuál ha sido tu momento más difícil en tu actividad?



Bueno, he tenido muchos, muchos momentos difíciles al escalar, pero creo que el único momento en particular de la película es mi primer intento de subir solo en 'El Cap', cuando lo hago a unos cientos de metros de la pared y luego me rindo. Y hay que bajar. Creo que fallar en mi primer intento en ese momento me pareció uno de los mayores fracasos que jamás haya experimentado al escalar. Así que creo que definitivamente fue un momento difícil, y creo que la película hace un buen trabajo al mostrar cómo nos sentimos todos en ese momento.

¿Qué emociones tenías en mente cuando estabas escalando? ¿Hubo un momento de duda?



En el día de la escalada real, realmente no pasaba mucho por mi mente. Estaba principalmente concentrado en la escalada en sí, y estaba ejecutando el movimiento y solo actuando. Pero eso es porque había pasado los dos años anteriores pensando en los diferentes escenarios, imaginando los diferentes resultados, imaginando cómo me sentiría. Había hecho tanta preparación mental antes de tiempo que me permitió realizar el día de la subida.

¿Cómo manejas el miedo?



Podríamos hablar media hora al respecto, pero creo que tal vez la respuesta simple sea trabajar en la escalada hasta que me sienta confiado y cómodo y luego, básicamente, llegando al punto en que no hay nada que temer. Creo que la forma más fácil de lidiar con el miedo es prepararse hasta el punto en que ya no tenga miedo porque sabe que está seguro de que puede hacer lo que se propone hacer. Obviamente, es más complicado, porque a veces suceden cosas, a veces tienes miedo, y eso es solo una parte del proceso. Solo tuve que trabajar en eso, solo pasar el tiempo trabajando en él y visualizarlo, trabajarlo mentalmente y tienes que esforzarte.



En la película podemos ver todos los sacrificios que debes hacer para lograr tus objetivos. ¿Cuál ha sido el precio más alto que has tenido que pagar?



Es gracioso que lo digas, porque de alguna manera realmente no sacrifico tanto en la película. Me las arreglo para mantener una buena relación con mi novia. Todavía estoy cerca con todo el equipo de filmación, todos somos buenos amigos todavía. En muchos sentidos, realmente no sacrifico nada. Acabo de ir subiendo todos los días. Puse mucho trabajo duro. Pero la cosa es que me encanta ir a escalar. Me encanta poner ese trabajo. Así que realmente no se siente como un trabajo para mí, se siente como otro hermoso día en las montañas. Sé que es una imagen común del solitario que se aísla y trabaja muy duro para lograr su gran objetivo, es casi un cliché de Hollywood de alguna manera, pero creo que de muchas maneras esta película es lo opuesto a eso. Me muestra cómo mantener esta buena relación y trabajar con el equipo de cineastas para lograr este gran objetivo mío. Hay mucho trabajo involucrado y todos nosotros, simplemente no quiero llamarlo sacrificio, porque todos amamos lo que estamos haciendo tanto que disfrutamos poner ese tipo de trabajo .

Te animarías a subir las montañas del Perú.



Las grandes montañas en Perú son en realidad demasiado grandes para mí. Quiero decir, la Cordillera Blanca se parece más al alpinismo; Son grandes picos nevados con glaciares. Probablemente escalaré allí en algún momento de mi vida, pero esa no es mi verdadera pasión. Prefiero escalar en las paredes verticales de roca. Las montañas nevadas son solo un poco, son demasiado trabajo. Son demasiado grandes Prefiero escalar al sol. Pero algún día. En realidad, Perú también tiene una gran cantidad de escaladas deportivas estupendas, como escalar paredes verticales de roca, por lo que es mucho más probable que suba esos acantilados que en la Cordillera Blanca.