Minutos antes del inicio de la tercera fecha, no existía registro alguno de Alex Valera en Primera División. El atacante recién se estrenó en esa jornada, en una derrota de Deportivo Llacuabamba ante Cienciano en Cusco. Como si fuera un predestinado, anotó a los 20 segundos de iniciado el partido. Así empezó la cuenta de sus nueve goles en la temporada, sumando su buen juego de espaldas y movimientos tácticos, que aprendió de manera notoria en su paso por la selección de fútbol playa.

La suma de estos factores llevó a que Alianza Lima y la ‘U’ se fijen en él. Con el descenso de los blanquiazules, los cremas ganaron la puesta de mano y lo ficharon por tres temporadas. Con 24 años, Alex Valera disputará su primera Libertadores en 2021. Solo 21 partidos en la Liga 1 bastaron para su llegada a uno de los clubes con más historia en nuestro país. Su reto será reemplazar a Jonathan Dos Santos con sus catorce goles y el cariño de todos los hinchas.

No solo eso, Alex Valera también cuenta con otro peso en la mochila. Universitario de Deportes no cuenta con el goleador del torneo desde 2013, con Raúl Ruidíaz. Antes de eso, en 2007, Johan Fano también tuvo una buena producción. Pero, en todas esos años, el resto de atacantes peruanos que vistieron la camiseta crema no la pasaron tan bien.

Si tomamos como referencia los últimos cinco años, no hay un delantero tan efectivo en Ate desde Hernán Rengifo y sus 15 goles en 2016. Ese mismo año, Raúl Ruidíaz marcó diez, sumando 22 si contamos el 2015. Luego de eso, ningún atacante peruano en la ‘U’ marcó siquiera diez goles en toda una temporada. La misión de Alex Valera es mejorar estas cifras.

Raúl Ruidíaz debutó con Universitario en 2016. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

- LAS CIFRAS -

A mitad del 2017, Daniel Chávez llegó desde Melgar para solucionar los problemas de gol en la ‘U’. Las cosas fueron para peor, apenas un gol esa temporada y otro en todo el 2018. Es más, no fue considerado en la recta final de ese torneo, en donde fue blanco de todas las críticas desde las tribunas. En paralelo, Hernán Rengifo bajó su producción a un par de anotaciones.

Anthony Osorio dejó una luz de esperanza con seis anotaciones ese año, pero para 2019 apenas dijo presente dos veces en el marcador. Este año, Alexander Succar tampoco pudo mejorar la situación de los delanteros peruanos en el equipo estudiantil. Opacado por el uruguayo Jonathan Dos Santos, como lo hizo el argentino Germán Denis en los anteriores casos, solo anotó tres goles. Quedó relegado como pieza de recambio.

Alex Valera sumó nueve goles en su estreno como futbolista profesional en Deportivo Llacuabamba. Una cifra que no sería suficiente para dejar atrás el recuerdo de los 21 de Raúl Ruidíaz solo en 2013 o Johan Fano con 19 en 2007. Ambos fueron los últimos artilleros cremas en el torneo local. Valera quedó a once de Emanuel Herrera en el primer lugar, y a cuatro si contamos solo a futbolistas peruanos (Alejandro Hohberg).

Eso sí, como un plus extra, Alex Valera llega al cuadro estudiantil con una convocatoria en los últimos meses, algo que no ha sucedido con ningún otro delantero peruano que fichó por la ‘U’ en estos cuatro años. Aún no está claro si Alexander Succar será otra alternativa en el ataque de Universitario o cuál sería el eventual delantero extranjero que debería llegar.

Delanteros peruanos en Universitario Cifras en el torneo local 2015 - 2020 / Solo se considera los que anotaron gol

Nombre Año Partidos Goles Raúl RUIDÍAZ 2015 13 12 Hernán RENGIFO 2016 32 15 Raúl RUIDÍAZ 2016 9 10 Adrián UGARRIZA 2016 20 4 Daniel CHÁVEZ 2017 9 1 Hernán RENGIFO 2017 20 2 Daniel CHÁVEZ 2018 13 1 Anthony OSORIO 2018 36 6 Anthony OSORIO 2019 25 2 Alexander SUCCAR 2020 21 3