El joven de 20 años Alexander Lecaros fue oficializado como nuevo jugador del Botafogo de Brasil. El hábil extremo llegó libre tras terminar su periodo con Real Garcilaso y firmó contrato por dos temporadas con ‘Fogao’. El futbolista que nunca fue convocado a ninguna categoría menor con la selección peruana, sueña hacerlo ahora que podrá mostrar su talento usando la camiseta negra y blanca del club carioca.

"Trataré de hacer lo mejor allá. tengo en mente adaptarme lo más rápido posible porque quiero quedarme y, por qué no, pensar luego en una convocatoria a alguna selección peruana”, dijo para ‘Las voces del fútbol’. Pero no fue el único medio para el que declaró.

Alexander Lecaros también brindó comentarios a ‘TV Perú’. El hábil extremo comentó cómo se gestó su llegada a Botafogo y también entregó detalles de cuándo viajará a Brasil para realizar los exámenes médicos.

“Lo que me ha dicho mi representante es que estaría viajando el cuatro o cinco de enero. A principios de año me puse la mentalidad que tenía que salir. Me esforcé mucho y ahora se nota el esfuerzo. El fútbol allá es muy avanzado y me voy a esforzar para adaptarme muy rápido. Estoy muy contento y mi familia también”, explicó Alexander Lecaros a ‘TV Perú’.

É do Fogão! 🇵🇪



Jovem peruano firmou acordo com o Glorioso e assinou em definitivo por duas temporadas. Atleta ainda realizará exames.



Boa sorte, Lecaros! #VamosFogo 🌟 pic.twitter.com/b5r6vqfC5g — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 23, 2019

En Twitter Botafogo oficializó la llegada de Alexander Lecaros. En la red social, el club brasileño comunicó que llegará por dos temporadas y aún están a la espera de los exámenes médicos.

El club de Río de Janeiro terminó en la ubicación 15° y no logró clasificar a ningún torneo internacional. Ha ganado el Brasileirao en dos ocasiones (1968 y 1995). Garrincha es su máximo ídolo.