Alexander Zverev vs. John Inser EN VIVO: chocarán raquetas este viernres (9:00 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en duelo válido por el grupo Guga Kuerten del Torneo de Maestros.

Novak Djokovic, el único clasificado del Grupo Guga Kuerten, a semifinales, espera a su acompañante, el cual podría salir del choque John Isner vs. Alexander Zverev. O en todo caso, Marin Cilic, el próximo rival del serbio, también tendría opciones.

John Isner vs. Alexander Zverev: horarios del partido



Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Una victoria de Alexander Zverev, automáticamente, haría que instale su nombre en semifinales, y una derrota en sets seguidos significaría su eliminación del certamen. El alemán registra una victoria sobre Marin Cilic y una caída a manos de Novak Djokovic.

Por su parte, la única manera de que John Isner se meta en la siguiente etapa es que derrote a Zverev en sets seguidos, y Djokovic supere a Marin Cilic. El estadounidense, en el Torneo de Maestros, perdió sus dos cotejos anteriores.