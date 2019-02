Alexi Gómez cometió tremenda falta en el duelo entre Lanús vs. Gimnasia por la Superliga Argentina | VIDEO

El jugador peruano Alexi Gómez realizó una infracción a Tomás Belmonte en el cotejo entre Lanús vs. Gimnasia La Plata por la jornada 18° de la Superliga Argentina

► Vélez igualó 1-1 en su visita a Huracán por la fecha 18 de la Superliga Argentina



En el minuto 16 del segundo tiempo del partido entre Lanús vs. Gimnasia, Alexi Gómez realizó una infracción contra Tomás Belmonte.

La acción sucedió en medio del campo y a escasos centímetros del árbitro del partido. El juez principal detuvo las acciones y advirtió a Alexi Gómez por la terrible falta que cometió a Tomás Belmonte en el marco del cotejo entre Lanús vs. Gimnasia por la Superliga Argentina.

El jugador peruano no recibió la tarjeta amarilla a pesar del reclamo de los jugadores de Lanús. Alexi Gómez, que ingresó en el minuto once, no pudo cambiar el resultado final y el Granate venció 2-0 a Gimnasia por la fecha 18° de la Superliga Argentina.