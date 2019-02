Alexis Mendoza contó su verdad sobre abrupta salida de Sporting Cristal

Faltaba la versión de Alexis Mendoza y aquí está. El entrenador colombiano rompió su silencio este miércoles y contó detalles de su abrupta salida de Sporting Cristal, además dejó entrever que un grupo de jugadores no estuvo contento con su forma de trabajar.

"Lo que se estipuló en el comunicado del club fue lo que realmente ocurrió para mi salida. Lamentablemente, no nos dimos cuenta de esos detalles que existían en el Perú para dirigir y por ello decidimos finalizar nuestro vínculo contractual. En otros lugares que nos tocó trabajar, nunca tuvimos ningún inconveniente, porque nos solicitaban los requerimientos mínimos para dirigir y terminan dando facilidades para que todos los técnicos puedan dirigir", dijo Alexis Mendoza en Radio Ovación.

"Era complicado cambiar abruptamente a alguien de nuestro comando técnico. Tal vez eso se hubiera podido hacer con mayor tiempo, pero no iba a sacar a uno para meter a otro, por ello lo más sensato fue dar por culminado el contrato. ¿Quién era el integrante de mi comando técnico que tuvo el inconveniente? El profesor Carlos Araujo, quien no terminó su curso de entrenador y, por tanto, no se ha graduado. A raíz de este problema, ahora retomará los estudios", agregó.

Alexis Mendoza también tocó el tema de la presunta molestia de algunos jugadores de Sporting Cristal por su sistema de trabajo y dejó entrever que ello sí existió.

"Es normal que se piensen muchas cosas, pero en Cristal tuve de 14 a 16 días y de la noche a la mañana no se pueden conseguir los cambios. Tienen que ver que hubo un cambio en la nómina y esos cambios cuestan. Este equipo ya se conocía muy bien y para esta temporada llegaron nuevos jugadores y, de alguna manera, ese acoplamiento toma su tiempo", explicó el DT cafetero.

Sporting Cristal explicó los motivos de la salida de Alexis Mendoza. | Video: Gol Perú

"Todos los jugadores que llegaron fueron coordinados con los directivos. Yo venía conociendo a los jugadores y ellos a mí, incluso les aseguré que haríamos todo lo posible para acoplarnos rápidamente, pero un grupo tampoco puede confiar en nosotros de la noche a la mañana", añadió.

A pesar de su corto tiempo en el fútbol peruano, Mendoza aseguró que no guarda ningún mal recuerdo y que se va "contento de haber llegado a un país en donde se puede trabajar de la mejor manera. Simplemente, lo sucedido fue algo que no supimos prever".