Alexis Mendoza, técnico de Cristal: trato del vestuario y esquema táctico del autollamado discípulo de Rueda

Ni ganando de visita el estratega colombiano Alexis Mendoza tiene calma. Es la noche del lunes 23 de enero del 2017, e Independiente del Valle de Ecuador se mide ante Deportivo Municipal de Perú en el Estadio Nacional por la ida de la primera ronda de la Copa Libertadores. Han pasado diez minutos y Michael Estrada acaba de vencer a Erick Delgado decretando el 1-0 para el equipo norteño.

Pero el técnico no celebra el gol. Alexis Mendoza se toma la boca mientras piensa en lo que va a decir y luego grita un par de indicaciones a la par que hace una seña con su mano derecha. "Cambien de posición", parece ser o lo que la interpretación de quien lo vea dictamine.



Dos años después de aquel gol no festejado, el técnico colombiano Alexis Mendoza es anunciado como entrenador de Sporting Cristal. El estratega que estuvo en dos mundiales, como futbolista y como ayudante de Reinaldo Rueda, asumirá la dirección táctica del cuadro cervecero; pero, qué tipo de DT ha contratado el club del Rímac.

Alexis Mendoza solo tiene dos títulos en 17 años de carrera como entrenador, aunque goza del respaldo de la experiencia. El ex jugador del Junior de Barranquilla disputó el Mundial de Italia 1990 y el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección de Colombia. Aquella dorada generación que sorprendió con un juego novedoso e interesante. Mendoza se paró al lado de estrellas como Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón, Leonel Álvarez. El defensa no era titular; aunque, compartía vestuario y conocimiento con varios de los que hoy son técnicos.

Al lado de Reinaldo Rueda también llegó a la Copa del Mundo. Siendo asistente técnico del estratega colombiano, Alexis Mendoza conformaba una dupla inteligente en la zona táctica. Honduras logró clasificar así al Mundial Sudáfrica 2010 luego de 28 años y clasificó a Ecuador al Mundial de Brasil 2014. Algunas selecciones empiezan ganando desde el banquillo.

Definitivamente con Reinaldo Rueda, Alexis Mendoza ganó kilómetros en el terreno del fútbol. Dos mundiales y años de trabajo. Pero en el 2015 cortó el cordón umbilical y asumió la dirección del Junior de Barranquilla. Ganó la Copa Colombia ese año y pasó a Independiente del Valle de Ecuador. Disputó la Copa Libertadores 2017 y retornó al Junior, el club donde se retiró es el eterno amor de Mendoza.

En una reciente entrevista le preguntaron si debió separarse antes de Reinaldo Rueda. Alexis Mendoza respondió con la sinceridad propia de los fieles amigos.

"Todo tiene su tiempo y los diez años que viví con él (Reinaldo Rueda) fueron espectaculares y me llenaron desde todo punto. Mucha gente puede pensar eso, pero quizá si lo hubiese hecho antes no tendría todo ese conocimiento que me transmitió", declaró para el diario 'Diez' de Honduras.

Alexis Mendoza, técnico de Cristal: trato del vestuario y esquema táctico del autollamado discípulo de Rueda. (Foto: EFE)

Alexis Mendoza siempre va al frente. En su vida y como entrenador. Teniendo el arco rival en la mira constantemente, el colombiano define a sus equipos como aquellos que buscan ganar en cualquier territorio.

"Me gusta salir a atacar de local o visitante, pero en casa mucho más. No me gusta ir a poner un bus en el arco cuando salgo, tomo precauciones defensivas y a empatar nunca salgo porque eso no se programa, es consecuencia de los 90 minutos y si pierdo lo hago con la mía", declaró hace menos de dos meses Mendoza.

El compañero de Andrés Escobar durante el Mundial de Estados Unidos 1994, menciona que el gol es tan vital como la posesión del balón, y que no siempre el 9 (Emanuel Herrera) tiene que tener toda la responsabilidad de anotar.

"Puedo jugar un 4-4-2 o un 4-1-3-2 o 4-4-1-1. El volante 5 debe hacer gol, los laterales tienen que llegar al fondo, tirar centros y si puede anotar que lo haga porque no me gusta darle toda la responsabilidad al 9 ni al 10", explica Alexis Mendoza.

Alexis Mendoza durante el cotejo entre Independiente del Valle ante Deportivo Municipal. (Foto: EFE)

Pero quizá el máximo plus de Alexis Mendoza es conocer el trabajo en el vestuario. Ese sitio a veces desconocido para los que no han practicado fútbol; pero determinante para los que sí han jugado.

"Sé lo que es un vestuario de equipo y selección. El conocer un camerino de una eliminatoria como jugador y técnico", precisa. "Soy un técnico correcto. Te doy confianza hasta que la violes", apunta para el 'Diez' de Honduras.

"Hablo mucho con el jugador. Le transmito la experiencia porque sé lo que es. Tengo capacidad para hablar de estilos de juego y qué necesitan para ir a Europa. Te hablo tranquilamente y tomo mis decisiones si no te alineas en nuestros objetivos", sentencia.

Como hace dos años, Alexis Mendoza volverá a Lima para ganar. Quizá siga sin festejar los goles de su equipo y aproveche ese tiempo para dar indicaciones a sus jugadores, que ahora estarán vestidos de celeste y blanco.