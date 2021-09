Conforme a los criterios de Saber más

Se encerró en su cuarto, prendió el televisor, puso su celular en modo avión y observó, como todo padre e hincha, el accionar de su hijo. De esta forma, Alfonso Dulanto, exjugador peruano, vivió los 97 minutos de juego de Gustavo Dulanto, el número ‘55′ del humilde FC Sheriff Tiraspol. El campeón de Moldavia acaba de dejar el anonimato y se convierte en el equipo sensación en el mundo al vencer por 1-2 a Real Madrid, en el mítico estadio Santiago Bernabéu, por la segunda fecha del Grupo D del certamen a nivel de clubes más importante del planeta, la Champions League.

“Los partidos de mi hijo siempre los tengo que ver solo”, nos revela el bicampeón con Universitario de Deportes, en la temporada 1992 y 1993. El popular ‘Pocho’ reconoce que su hijo está escribiendo una magnífica historia con el Sheriff y cree en la clasificación a los octavos de final. Eso sí, el tema de una posible convocatoria de ‘Pochito’ a la selección peruana de Ricardo Gareca lo deja para un futuro, pero cercano.

—Apenas sonó el silbato final, ¿te comunicaste con Gustavo?

Sí, aunque el árbitro alargó mucho el juego. Lo llamé, estaba muy feliz, igual yo, muy orgulloso. Se me salieron las lágrimas al verlo por televisión triunfar a mi hijo.

—Tu hijo tuvo confianza de sacar un buen resultado hasta en sus comentarios en redes sociales. Revivió cuando jugaba en en el campo de tierra de Mangomarca y luego, el mítico Bernabeú, donde cumplió su sueño...

Gustavo siempre tuvo personalidad y un temperamento muy fuerte, desde pequeño, hasta cuando se resbaló en aquella jugada con Real Garcilaso en la Copa Libertadores. Fue un tema relevante en lo anìmico y futbolístico. Después se fue a jugar a Portugal, le sirvió mucho. No lo querían en Garcilaso por un error, el que todo defensa está expuesto, lo magnificaron mucho, pero él es de cabeza muy fuerte, otro quizá se hubiese retirado. Y sí, Gustavo revivió aquel video de Mangomarca, que fue hace nueve meses atrás.

—¿Gustavo es de cábalas? Recuerdo que me comentó sobre encomendarse a Dios por el amor familiar, de los que siempre están en los malos momentos...

Gustavo tiene marcado todo lo que le sucede en el fútbol, en la vida. Por ejemplo, tiene un tatuaje de San Judas Tadeo, siempre le pide cosas al “Señor de los Imposibles”, mira, dio resultado, uno magnífico. Todos nosotros siempre hemos sido devotos de San Judas. Es el plus que lleva en la piel, en el corazón.

Gustavo Dulanto hace historia en la Champions League con el Sheriff de Tiraspol | Foto: REUTERS

—¿Qué sientes al saber que tu hijo es el primer futbolista peruano que ganó al Real Madrid de visita por la Champions League?

Orgullo tremendo, pero es un trabajo del Sheriff, en equipo. Ahora son mundialmente reconocidos, un equipo humilde, pero que supo contratar. Tienen a un peruano, como Gustavo, un colombiano, un brasileño, un griego. Es una constelación de futbolistas que han sabido seleccionar muy bien. Un solo jugador del Real Madrid vale más que todo el equipo del Sheriff.

—¿El hijo superó al papá? Gustavo está jugando a sus 26 años, Champions League...

Siempre habrá comparaciones. Por eso, a él no le gustaba que vaya desde chico a los entrenamientos, ni partidos. Siempre me escondía para verlo jugar, él me decía que no vaya, pues se ponía nervioso. Yo no jugué Champions, pero sí Copa UEFA con Apoel Nicosia de Chipre, pero lo vivido por Gustavo ya es de otro nivel. Ha sido impresionante, emotivo, de solamente ganarle al Real Madrid en su cancha, con su gente.

—¿Viajarás a verlo jugar, así sea a escondidas?

En noviembre iré a Moldavia, ya está definido. Lo veré para el partido ante Real Madrid.

—Ahora viene el Inter de Milán, el próximo 19 de octubre, en San Siro...

Deben estár anímicamente a full. Será otro gran rival, pero ahora me hace pensar que pueden llegar a octavos de final en la Champions League. Eso sería histórico.

Gustavo Dulanto fue protagonista en la victoria del Sheriff sobre el Real Madrid en la Champions | Foto: AP

—En las redes sociales, el pedido al “Tigre” Gareca es que debió convocar al único futbolista peruano que juega de titular la Champions League...

Y seguro van a salir con más comentarios sobre la selección, pero, por ahora, es como dice la doctora Ana María Polo: “Caso cerrado”. No sabremos si la para la próxima fecha. Gustavo es un chico con hambre de gloria, pero también comprende su momento en el Sheriff. Gareca nunca se equivocó con él, recuerdo que lo convocó para un microciclo cuando todos decían que tenía apenas dos partidos. Gareca sabe los momentos, así que tranquilos. No hay que apresurarnos.

—Luego del gran desempeño, vendrá la recompensa a través de propuestas de otros clubes...

Para todos, no solo para Gustavo. Ese grupo se está fajando. Seguro desmantelarán el equipo, pero es para bien de la economía del club. Gustavo tomó la decisión de ir a Moldavia, no se equivocó.

