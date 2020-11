Conforme a los criterios de Saber más

En 2010, sonó el teléfono de Alfredo Ramúa con una propuesta de su representante. “'Chapu', hay una opción de ir a jugar a Perú, tú dirás”. El volante venía de jugar en la tercera categoría del fútbol argentino y no lo pensó dos veces. “Mi sueño era jugar en Primera y lo pude cumplir”, comentó el casi nacionalizado en esta charla en El Comercio. Sí, el ’10′ de Cusco FC está a punto de recibir su DNI y ser un peruano más con todas las de la ley.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: La historia de la rivalidad entre Perú y Chile en los campos de fútbol y cómo informó El Comercio

- Mucho se habla del goleador y muy poco del asistidor, donde tú eres el mejor en esta Liga 1 (9 asistencias).

Es verdad, y me alegra este reconocimiento luego de tantos años en el fútbol peruano. Ese es mi rol, mi trabajo es darle asistencias a mis compañeros. Lamentablemente no estamos teniendo la campaña que quisiéramos, nos gustaría estar peleando un poco más arriba, pero en lo personal me llena de felicidad cada vez que puedo asistir.

- ¿Llevas la cuenta de tus asistencias?

La verdad que no. Ustedes los periodistas son los que llevan las estadísticas y por ahí me lo pasan. Cuando veo los números, me llena de orgullo por tantos años en el fútbol peruano y siempre peleando con los mayores asistidores en el año. Llevo más de 60 goles en Garcilaso y ahora Cusco FC, y sinceramente esos números me llenan de mucho orgullo.

- ¿Celebras las asistencias como un gol o anotar genera una sensación muy diferente?

Obviamente no hay nada como el gol, pero cuando hablo con Danilo (Carando) que es mi socio en el equipo y también mi amigo, cuando sé que le doy un buen pase y él hace un gol, hago de cuenta que también yo lo hago. Eso me llena de felicidad.

-Tienes una buena química con Carando. ¿Eso ayuda mucho en la cancha?

Sin dudas. Danilo también es un loco del fútbol, siempre está mirando videos de los rivales, de las defensas, donde puede hacer daño. Concentramos juntos y tratamos de charlar, con una mirada o una seña ya sabemos qué jugada podemos hacer, sobre todo de balón parado que es donde sacamos diferencias y ganamos partidos. Sé que si estoy preciso y él hace buenos movimientos en el área, es casi gol. Es la primera vez que me toca estar cuatro años con un mismo delantero en un equipo y eso influye bastante.

- ¿Recuerdas la primera vez que te dijeron para venir al Perú?

Sí, fue en el 2010 con CNI, un equipo de la selva. Mi representante me comentó de la opción de venir al Perú, tuve el apoyo de mi esposa que me dijo “vamos. Donde seas feliz yo te acompaño”, y eso influyó bastante. Yo quería jugar en Primera, quería cumplir ese sueño de mostrarme y de poder vivir del fútbol. Fue la mejor decisión que hemos tomado. Apenas llegué al país busqué hacerme un lugar y nos encantó el Perú, los lugares, sus costumbres. Y eso ayuda también bastante para que uno se puede adaptar rápidamente.

- Tú eres de Rosario, hincha de Newell’s donde hiciste las divisiones menores, pero no pudiste debutar. ¿Fue una desilusión muy grande en ese momento?

Por un lado sí. Hice todas las menores, todo el recorrido en Newells', donde estuve 7 a 8 años. Obviamente cuando uno entra al club, yo lo hice a los 12, uno se vuelve hincha, va al estadio, con la gente y se convierte en un sueño jugar en la Primera de Newell’s. Pero no se dio, y por ahí uno se desilusiona un poco. Lo importante es que siempre tuve en mi cabeza seguir esforzándome para jugar alguna vez en Primera.

- ¿En qué momento te das cuenta que no iba a ser lo de Newell’s?

A los 20 años el club te tiene que hacer un contrato profesional o quedas libre. Y a esas edad el club me dejó libre y ahí tuve que empezar en categorías de abajo, agarrar experiencia y todo eso me sirvió para llegar al fútbol peruano con un poquito más de cancha.

- Eres casi contemporáneo de Lionel Messi, eres un año mayor. ¿Coincidieron ahí?

Tuve la oportunidad de verlo en un partido, él es categoría 87, yo era 86 y jugaba después de él. Todos hablaban de Messi, y lo que gambeteaba era impresionante. Yo lo vi y era un jugadorazo. Pero de un día para el otro se fue, no lo vimos más y de repente ya estaba en el Barcelona, siendo el mejor del mundo.

- Messi contó que tuvo ese problema de crecimiento, y que en Newell’s creían que por ser bajo de estatura no iba a llegar a destacar. ¿Te pasó algo similar? ¿Temías lo mismo?

Claro, en esos años no aparecían jugadores de estatura baja, siempre se buscaban a los más altos. Mi representante también me mandó a hacer estudios por si tenía algún problema como el de Messi, que se comentaba bastante por esa época. Y cuando hablé con el doctor, me dijo que tenía que hacerme una serie de estudios, que no era tan fácil sino todo el mundo se haría el tratamiento para ser más alto. Así que me hice los estudios y ahí me dijeron que lo máximo que iba a crecer era de 1.60 a 165 m. Un profe me dijo lo mismo, que me dedique a estudiar mejor, que no iba a llegar a Primera, pero siempre fui cabeza dura y gracias a Dios lo pude lograr. No me dejé vencer.

- ¿Hay una locura general en Rosario por Messi?

Allá todos nos conocemos. Yo no he podido cruzarlo, pero su casa está cerca a la mía en Arroyo Seco. Cuando Messi llega, se queda una semana y se junta con mucha gente de Newell’s que le pide una foto. No es mi caso, no me gusta ir o estar molestando, pero si alguna vez me lo llego a cruzar, seguro que le pido una foto y lo felicito por el gran jugador que es y porque hizo historia como futbolista argentino por todo el mundo.

- ¿Tú tenías el sueño de ser como él? ¿Allá todos sueñan con ser como Messi?

Rosario es una cuna de grandes jugadores, y todos los que salimos de ahí soñamos con tener una carrera como la de Messi, pero después cuando llegamos a una determinada edad te vas poniendo otros objetivos. Y vas tratando de jugar en algún club donde te sientas cómodo y puedas trabajar, porque te das cuenta que no todos pueden tener esa carrera.

- Has jugado en la selva, en la sierra y en la costa peruana. ¿Dónde te has sentido más cómodo?

Sin duda me vino bien y me adapté a la altura. En Cusco hice mis mejores años, el fútbol se me presento así. Yo jamás pensé jugar en la altura. Recuerdo que con CNI me tocó visitar a Cienciano y casi me muero, fue el peor partido de mi vida. Mi mujer me decía que quería conocer Machu Picchu y le dije que se vaya sola, que no vuelvo más allá. Y se me dio la opción de ir a Garcilaso en el 2013, y mi primer mes de entrenamientos no la pasé bien. Sin embargo, apreté los dientes y pude adaptarme, y mira cómo son las cosas que tuve mis mejores años en la altura.

- Hacen una gran Copa Libertadores en ese 2013, incluso son el último equipo peruano en avanzar la fase de grupos.

Fue un año bárbaro, la primera vez que el equipo jugó la Copa y contra los mejores de Sudamérica. No teníamos las figuras de Cerro Porteño, Independiente Santa Fe, Tolima, Nacional de Uruguay. Éramos un equipo humilde con muchas ganas, sacrificio. Lo que trabajamos ese año con ‘Petróleo’ García nos salía al pie de la letra, que era defender bien y aprovechar las situaciones de gol que tengamos de pelota parada o de contragolpe. Nos metimos entre los ocho mejores de la Copa y fue histórico. Llegamos al aeropuerto de Lima y la gente nos felicitaba, fue algo lindo.

- ¿‘Petróleo’ García les decía que podían repetir lo de Cienciano en la Sudamericana?

Obviamente soñábamos con ganar la Libertadores, y cuando eliminamos al Nacional de Recoba y Abreu, nos miramos y decíamos “mira si ganamos la Copa, sería lindo”, pero nos tocó Santa Fe otra vez y ellos fueron muy superiores y quedamos ahí, pero con la frente en alto porque hicimos un gran torneo.

- En su momento se habló mucho de que tenías ofertas de la ‘U’ y Alianza.

Sí, después de esa campaña con Garcilaso me llamaron de Argentina y de Chile, y también hubo un acercamiento con la ‘U’, que me volvió a buscar en el 2015, pero terminé aceptando la oferta de Cristal por intermedio de Mariano Soso, que lo tuve en Garcilaso. En 2014 también hubo un interés de Alianza, pero quedó ahí.

MÁS EN DT

Lapadula está en Lima y se sumará a la selección | FOTOS

Marcos López se lució con golazo de tiro libre en la MLS | VIDEO

Raúl Ruidíaz anotó en triunfo de los ‘Raven Green’ por la MLS | VIDEO

Jean Pierre Rhyner entrenó con la selección peruana junto a Carrillo y Tapia | FOTOS

VIDEO RECOMENDADO





Perú: Paulo Dybala quedó desafectado en Argentina para la próxima fecha de Eliminatorias | VIDEO