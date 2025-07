“La edad no es impedimento para hacer deporte”: la historia de Alfredo Tirado, el peruano de 74 años que conquistó las aguas del Estrecho de Gibraltar

A diferencia de Noriega, su gran amigo y el culpable de haber despertado su competitividad en la natación, ‘Tito’ completó el Estrecho de Gibraltar usando wetsuit (traje de neopreno para nadadores). “No soporto el agua fría, porque tengo menos del 10% de grasa corporal”, nos explica. Pero tiene sentido, porque aventurarse a nadar desde Punta Marroquí en España (Europa) hasta Punta Cires en Marruecos (África) no lo hace cualquiera. Por eso, su historia es ejemplo de superación e inspiración.

“Fue algo impensado hace muchos años. Conforme fue avanzando el tiempo, se fue acercando la posibilidad de llevarlo a cabo. Y ahora siento una paz increíble después de haberme esforzado tanto. Siento satisfacción, gratificación y agradecimiento con los que me apoyaron”, cuenta ‘Tito’, todavía recordándose a sí mismo una y otra vez lo que fue vivir ese momento. “Son cosas que sirven de ejemplo para los demás”, detalla.

Alfredo Tirado completó el Estrecho de Gibraltar junto a otros dos peruanos. (Foto: Jaime Noriega)

Pero hay más. Quizá con cierta culpa escondida, Tirado nos revela que su afición por la natación empezó tarde. Antes de meterse al mar y convertirse en un tiburón, era bueno en el fútbol y un runner a corazón abierto. “Empecé a nadar a los 62 años. Lo hice porque de tanto haber jugado fútbol y corrido maratones me quedé sin rodillas ni tobillos”, afirma. Jugó en las ligas distritales de Magdalena, Barranco y Miraflores. También incursionó en el frontón y en el running. Sin embargo, por salud, encontró en la natación a su nueva pasión.

En sus inicios no podía completar 50 metros nadando, pero luego fue adaptándose al agua y mejorando su técnica. “A los 66 años ya me había hecho La Ruta de Olaya, nadando desde Chorrillos hasta La Punta, con wetsuit”, cuenta. El tiempo, la constancia y el esfuerzo hizo lo demás. “Cruzar el Estrecho de Gibraltar fue algo que se forjó desde hace 12 años”, asegura con esa confianza de quien quema etapas para convertirse en una versión mejorada de sí mismo.

Seamos sinceros, nadar en aguas abiertas a los 74 años no es para cualquiera. “Tenía una carga emocional muy fuerte cuando empezó el desafío de Gibraltar, porque todos mis amigos se identificaron conmigo y me apoyaron. [...] Todo el mundo está seguro de que lo vas a hacer. Me enfoqué en mí. Me dedico a pensar cada brazada de acuerdo a cómo viene el mar. Todo el tiempo estoy viendo cómo ahorro energía”, detalla.

“Competir con Noriega es como un clásico”

Si hay algo que marcó a ‘Tito’ desde que empezó a nadar fue haber conocido a Luis Noriega. Lo culpa a él de haberse enamorado de la natación, lo considera su amigo y su rival. Cuando ambos compiten es como ir a ver un clásico entre Universitario y Alianza Lima. “Somos buenos deportistas y cada uno hace lo que puede para ganarle al otro. Eso es el deporte”, menciona.

“Me acuerdo que le faltaba un nadador para una competencia de posta. Se acerca y me dice: ‘te veo deportista, me falta uno para la posta, tú nada nomás’. Me fue llevando de la mano poco a poco. Todo era muy bonito hasta que comencé a acercarme a él en las competencias. Una vez le gané y allí comenzó la rivalidad. Somos rivales y amigos de verdad”, agrega el nadador de 74 años.

La competencia a la que don ‘Tito’ hace referencia es la ruta San Lorenzo-La Punta del 2017. “Yo tenía ya algunos años nadando. Llegué a la meta antes que él. Él nadó a pelo (sin wetsuit), se relajó porque siempre me ganaba. Cuando lo vi, comencé a nadar con toda mi alma y él no sabía que ya lo había pasado. Llegué primero y lo esperé afuera. Cuando él salió del agua, yo ya estaba parado con una mano en la barbilla y le dije: ‘hola, doc’. Casi se muere ja, ja, ja”.

Las anécdotas son muchas, como la vez que Noriega se cobró su revancha. “En el Mundial de Hungría, cuando nadamos aguas abiertas, me esperó en la meta como diciéndome: ‘hijo, ven aquí’. Me la devolvió. Él me llevó a nadar distancias cada vez más largas. Yo no había nadado ni cinco y ya estaba en una competencia de 10km. Gracias a él, estoy aquí”, sostiene Tirado. Y sí, verlos competir se ha convertido en un clásico de la natación. “Eso hace que los dos sigamos adelante, porque cada uno quiere ser el mejor”, añade.

Así fue la travesía del grupo de peruanos que cruzó el Estrecho de Gibraltar. (Foto: Jaime Noriega)

Tras el récord de Daniel Carpio

Para don ‘Tito’, hacer deporte es la base de todo. “La edad no es impedimento para hacer deporte. Con esfuerzo y sueños se puede lograr. El ejercicio es importante. Hacer gimnasio, fortalecer el músculo. Es como los futbolistas, que hacen pretemporada”, nos dice. Y tiene razón, porque ha conseguido lograr una hazaña que pocos se atreven a los 74 años. Aunque eso no lo detiene.

Alfredo es consciente de su edad y de lo que implica mantenerse en buen estado físico, pero mantiene esa motivación para seguir compitiendo. “En mes y medio toca el campeonato nacional de natación. Como estuve entrenando para Gibraltar, no participé en la edición anterior. Ahora voy por la medalla de oro. En noviembre, Noriega me está metiendo en otro problema. Nos vamos a un torneo de postas en Santiago de Chile para ganar el oro sudamericano en 4 kilómetros. Seremos cuatro personas de 70 años de promedio”, detalla.

No obstante, su más grande reto está en superar el récord del peruano Daniel Carpio, quien es el nadador con más edad en haber cruzado el Estrecho de Gibraltar con 77 años. “Yo nunca me imaginé hacer Gibraltar en esta etapa de mi vida. Si el de arriba me da salud, cuando cumpla 77 o 78, intentaré ser el de más edad en lograrlo. No lo tengo descartado, lo tengo como un sueño. Siempre sueño con algo factible, pisando tierra. Soñé con Gibraltar y se dio. Y ahora voy por eso”, asegura.

