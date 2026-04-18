Este fin de semana continúa el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con una nueva fecha. Sport Boys jugará frente a Alianza Atlético la jornada 11 del torneo desde el Estadio Municipal Campeones del 36, ubicado en Sullana. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Hasta el momento, Sport Boys ha acumulado 8 puntos tras su derrota frente a Melgar en la fecha 10. Por su lado, Alianza Atlético se ubica en el tablero con 11 puntos tras empatar con Atlético Grau en la fecha 9, para luego jugar la Sudamericana y retomar la liga peruana con este encuentro. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético y Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Sport Boys vs Sport Huancayo en vivo por la jornada 8 del Torneo Apertura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 11 de la Liga 1 2026