La Noche Blanquiazul lució, como cada año, un marco espectacular de público. Y, por supuesto, el show artístico que se dio en la previa no se quedó atrás y se armó una verdadera fiesta en el estadio Alejandro Villanueva. En la cancha, pese a caer 2-1 ante el Millonarios de Colombia, el conjunto dirigido por Pablo Bengoechea estuvo a la altura de las circunstancias. Para nadie era un secreto que, con un plantel renovado (llegaron ocho refuerzos), y ante un rival de jerarquía continental, a los íntimos les iba a costar mostrar su mejor versión. Sin embargo, en su primer examen del año, los alumnos del ‘Profesor’ lograron una nota aprobatoria que da para ilusionarse de cara al futuro. ¿Pero cuál fue el rendimiento individual de cada uno de los futbolistas victorianos en la presentación oficial del plantel 2020? A continuación lo analizamos.

► Zambrano, el jugador ideal para Boca

►¿Qué falta para que Carlos Zambrano firme contrato con Boca Juniors?

Leao Butrón (5)

Leao no tuvo problemas en los minutos que le tocó estar en la cancha. (Foto: Giancarlo Ávila- GEC)

Por disposición técnica, al igual que los otros goleros Steven Rivadeneyra e Ítalo Espinoza, solo estuvo en cancha 30 minutos. En su caso, el experimentado guardameta inició las acciones y no pasó mayor apuro salvo el penal que no pudo evitar que se convirtiera en gol colombiano. El capitán blanquiazul se mostró seguro para salir desde el fondo y no tuvo la oportunidad de mostrarse en alguna atajada. Mientras estuvo en el césped, se jugó mucho más en cancha de Millonarios que en la del cuadro local.

Ítalo Espinoza (5)

Al igual que Leao, no tuvo mayor relevancia su presencia en el campo de juego. No tuvo disparos que atajar o centros que descolgar para poder lucirse frente a la hinchada aliancista. Se le tendrá que observar en próximos partidos en donde lo exijan más. Por ahora sigue siendo un misterio qué le puede ofrecer a Alianza, solo ha tapado dos encuentros desde que llegó a inicio del año pasado.

Steven Rivadeneyra (6)

El exarquero de Municipal tuvo un par de buenas atajadas. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

De los tres arqueros que tuvieron la oportunidad de tapar, fue a quien más le tocó sudar. Tuvo dos intervenciones en las que se mostró muy solvente: primero en un mano a mano donde achicó muy bien el ángulo de remate, y luego desvió un disparo complicado para proteger su primer palo. Steven tuvo cero nervios y mucha personalidad para ser su primer encuentro con la camiseta aliancista.

Aldair Salazar (5)

Seguro y eficiente en los cruces. Una vez más volvió a demostrar que su mejor nivel sale a relucir cuando juega como central. En la noche de presentación fue stopper derecho en una línea de tres que funcionó de forma correcta. El ex-Deportivo Municipal debería ser titular indiscutible para esta temporada.

Carlos Beltrán (5)

En una posición de líbero, siempre crucial en una línea de tres en el fondo, el 'Che’ estuvo atento y se mostró rápido para apagar incendios cuando era necesario. No destacó pero cumplió en esta nueva tarea que le espera por delante como el último hombre del sistema defensivo.

Rubert Quijada (8)

El venezolano fue la gran figura del encuentro. Se mostró sólido en sus intervenciones. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Como se dice, no dejó pasar ni las moscas por su sector. Llegaba con la presión de ser considera el mejor zaguero en la actualidad del fútbol venezolano, y a la hora de la hora no decepcionó. Con gran capacidad de anticipación y de concentración, el ‘llanero’ fue lo mejor de Alianza en su Noche Blanquiazul.

Oslimg Mora (5)

Fue atrevido en los primeros minutos para encarar en el uno contra uno. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos y perdiendo los duelos con su marcador rival, su confianza se fue esfumando. En el recorrido por la banda tuvo un ida y vuelta para aplaudir, aunque se notó su inexperiencia ante un rival de clase internacional.

Alexi Gómez (6)

La 'Hiena' tuvo un debut aceptable con Alianza. (Foto: GEC)

Tuvo un desgaste más que generoso para intentar adueñarse de ese sector izquierdo como lateral volante. Por momentos cumplió y en otras pecó de individualista. Así como en su paso por sus anteriores clubes, a veces debe jugar más simple. Su velocidad, acompañada de tranquilidad para pensar mejor la jugada, puede ser vital para Alianza en lo que viene.

Josepmir Ballón (6)

Ballón tuvo un mejor rendimiento en el segundo tiempo. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

De un trabajo silencioso y eficiente sin el balón. Pese a quedarle por momentos muy grande el medio, se las ingenió para tapar los espacios que dejaba Carlos Ascues, su acompañante en esa primera línea de volantes. En la segunda parte ganó protagonismo con el esférico en sus pies.

Carlos Ascues (7)

Ascues fue otro de los destacados de la noche. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Es un deleite verlo cuando se suma al ataque. Ante el conjunto colombiano rompió líneas las veces que quiso y estuvo preciso en los servicios hacia los atacantes. Lo único que es tarea pendiente para el ex-Melgar es tener mayor solidaridad con el equipo para la marca. A veces lo dejaba muy solo a Ballón en la labor de contención.

Jean Deza (7)

El 'Ratón' fue el hombre más peligroso de Alianza en ofensiva. (Foto: GEC)

Fue imparable cuando encaró de forma vertical hacia el área rival. Tiene el talento de tener un gran control del balón mientras corre, algo que fue un problema sin resolver para el conjunto visitante en toda la noche. Desbordó cuantas veces quiso y hasta anotó un gol con una brillante definición. El reto de Deza será mantener la regularidad y que su actuación ante el ‘Millo’ no solo sea flor de un día. Como se recuerda, en UTC tuvo rendimientos tan destacables como intermitentes.

Joazhiño Arroé (4)

Arroé estuvo impreciso en sus servicios. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Impreciso toda la noche en sus servicios y jugando, muchas veces, pasado de revoluciones. Para nadie es un secreto que Joa cuenta con atributos técnicos más que interesantes, pero simplemente no le salió una. Otra tarea pendiente para él es saber decidir mejor en ataque. Hay jugadas que pedían aceleración y le ponía el freno, y viceversa.

Adrián Balboa (6)

Balboa se fue aplaudido al momento de ser cambiado. (Foto: GEC)

Tuvo una posibilidad inmejorable para anotar en el primer tiempo pero su remate se fue desviado. No obstante, uno de los grandes atributos del uruguayo es que sus virtudes en la cancha van más allá de si anota o no. Lo volvió a demostrar: presionó la salida del rival, fue una incomodidad constante en las divididas para los defensores colombianos y jugando de espalda sirvió de apoyo para sus compañeros.

Alberto Rodríguez (5)

Rodríguez tuvo sus primeros minutos con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Tuvo un par de imprecisiones para salir con el balón a ras de césped desde atrás, pero luego le dio seguridad al bloque defensivo. Físicamente se le notó bien y tuvo un cruce importantísimo en un ataque con aroma de gol para la escuadra cafetera. Para jugar aproximadamente 15 minutos y pisar una cancha desde octubre del 2018, el ‘Mudo’ no desentonó.

Rinaldo Cruzado (5)

Rinaldo ingresó en el segundo tiempo. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Intentó manejar los hilos de Alianza en el medio y meter el partido a su ritmo. Pero la dinámica del partido, por momentos lo sobrepasó. Buscó siempre el pase largo hacia los atacantes y no tuvo mayor trascendencia en los minutos que estuvo en cancha.

Federico Rodríguez (4)

Se mostró empeñoso pero muy sencillo de neutralizar para la defensa colombiana. No tuvo movimientos adecuados en ataque y, para colmo, falló el penal que pudo darle el empate a Alianza. No fue la noche del uruguayo, de quien siempre se aplaude su entrega, pero futbolísticamente estuvo lejos de sus mejores actuaciones.

Cristian Zúñiga (5)

El colombiano se robó el show en la presentación. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Le tocó entrar en un momento complicado. Ya no tenía los jugadores idóneos para que lo puedan dejar de cara al arco rival, debido a que ya estaban en banca Deza, Ascues y el mismo Gómez. Se rescata que Zúñiga intentó mostrarse en ofensiva. Nunca se escondió en su debut.

Anthony Rosell (5)

Le costó adaptarse al ritmo frenético del partido. No gravitó en ofensiva pero tampoco tuvo mayores problemas por su banda. Este será su segundo año en Alianza y está obligado a marcar la diferencia. Veremos qué tal le va cuando le toque jugar más tiempo en esta nueva posición de lateral volante.