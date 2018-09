Alianza Lima: ¿cómo afecta al equipo íntimo la toma de la explanada del estadio?

Mientras Alianza Lima prepara lo que será el reinicio del Torneo Clausura, este lunes la explanada del estadio Alejandro Villanueva fue tomada por integrantes de la iglesia evangélica Aposento Alto. Sin embargo, estos hechos extradeportivos no afectaron los trabajos del equipo íntimo.

Salvo el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal del domingo 16 de setiembre, las demás actividades del plantel que dirige Pablo Bengoechea no se ven afectados por ningún motivo. Y es que la zona del conflicto es solo la explanada del estadio, no el resto del recinto deportivo.

Este lunes, el primer equipo de Alianza Lima entrenó en el complejo Esther Grande de Bentín en Lurín y este martes tiene previsto trabajar en el estadio de Matute y realizar la habitual conferencia de prensa. Y esta parte de la planificación no debería sufrir cambios, pues las canchas, principal y alterna, siguen siendo propiedad del club.

Hinchas de Alianza Lima ingresaron hasta el local deportivo para desalojar al grupo evangélico. (Video: Latina)

Además, los jugadores y comando técnico pueden ingresar al estadio del barrio de Matute por las puertas de la calle Abtao, mientras que el conflicto con la iglesia evangélica es en la zona que colinda con la avenida Isabel La Católica y la calle Mendoza Merino.

Estos días serán decisivos para Alianza Lima que tiene programado jugar contra Sporting Cristal en el estadio de La Victoria, pero todo dependerá de cómo termine esta historia.