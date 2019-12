Este es un Alianza que necesita del desconcierto para poder establecer su dominio. Ese vértigo que encuentra solo en los arranques de Kevin Quevedo, en un balón que le quede a Federico Rodríguez, o que se da cuando aparece un revolucionario como el ‘Che’. El ‘Che’ es Carlos Beltrán y ayer cambió todo en Matute en el minuto 92 de juego para alegría de los hinchas que llenaron el recinto blanquiazul y de los millones que sueñan con un nuevo título nacional. El cabezazo para el gol lo hizo Aldair Fuentes, pero el tanto es toda creación del nacido en Rosario pero criado en La Victoria.

Alianza ganó 1-0 a Cristal en la primera semifinal de la Liga 1 -Binacional espera en la final- en otro de esos partidos en los que el sufrir es un ingrediente más en los encuentros del cuadro de Pablo Bengoechea.

El tránsito rápido de defensa al ataque no funciona si ‘Felucho’ Rodríguez no está conectado o si los balones que gana Adrián Balboa en el juego aéreo no lo aprovecha un blanquiazul. Pero siempre existe una jugada distinta, esas que muchas veces no están en el pizarrón. Y Beltrán se encargó de dibujarla casi sobre la hora. Se anticipó a Emanuel Herrera, quien retornó falto de ritmo después de siete meses sin jugar -tanto el ‘Che’ como Riojas hicieron notar su falta de juego- y se fue al ataque. Era el minuto 92 y era al todo o nada. Fue lo primero. Amague a Calcaterra, previa pared con Arroé, centro y la cabeza de Fuentes coronó la tarde para Alianza.

“A Beltrán lo veo con buen manejo de balón. Le veo buen pase y remate. La jugada que hizo es de mucha jerarquía. Hizo un enganche que no estamos acostumbrados a ver”, dijo Bengoechea en la conferencia de prensa sobre ‘El Che’. El que revolucionó el partido ayer.

—Duelo parejo—

Cristal, por el contrario de Alianza, necesita que sus jugadores estén siempre juntos para organizar. Así empezaron Cristian Ortiz y Martín Távara, haciendo daño tras el dominio inicial de Alianza. Así fueron asentándose en el campo aunque sin generar peligro concreto. Sin embargo, cambió mucho con la salida por lesión de Távara, porque si bien ganó en tenencia con ‘Canchita’ Gonzales, en el medio no tuvo la profundidad que el atacante le da por las bandas.

Con fuerzas distintas pero parejas, Alianza se saltaba el mediocampo porque no tenía hombres ahí hasta el ingreso de ‘Cachito’ Ramírez. Cristal elaboraba pero no pegaba. Alianza aguantaba y contragolpeaba. Nada novedoso. Muy previsible, aunque emocionante igual por el ambiente en Matute.

A los rimenses les salió barato el primer tiempo, y no porque Alianza haya merecido irse arriba en el marcador, sino porque Jorge Cazulo pasó a ser un invitado especial del árbitro Diego Haro. El réferi le perdonó la roja tras una terrible entrada sobre Fuentes. Amarilla y siguió, dueño de ese mediocampo, eso sí, aunque el partido debió terminar de verlo desde las duchas.

Párrafo aparte para Haro. Si se dudaba de su capacidad, ayer quedó demostrado que tiene más de cal que de arena. Sus criterios eran cambiantes, como cobrar falta en ataque de Arroé por un empujón y no el penal de Céspedes sobre Quevedo por la misma acción.

—Puso el pecho—

Protagonista toda la semana, Pedro Gallese no quería que se hable más de él. Pitazo final, abrazos, saludo a las tribunas y a camerinos. Su momento no soportaba un error más y parado en el pórtico se encargó de ello.

El portero de Alianza fue uno de los decisivos en el cuadro blanquiazul. Si bien sigue fallando en sus saques rápidos para los contragolpes, esta vez se mostró seguro en los despejes cuando los defensas retrocedían el balón y sobre todo, estuvo gigante cuando los celestes apretaron.

Un tiro libre de Ortiz, un mano a mano con Palacios, varios centros descolgados y con el travesaño de su lado. Sin duda, el portero estaba metido en el juego. Le valió mucho la confianza que le dio Bengoechea.

Así, esta versión de Alianza se va a la revancha con una mínima ventaja. Ha vuelto a mantener el cero en su arco -dos veces en los últimos diez partidos- y con eso irá al Nacional. El empate lo mete en la final. La caída por la mínima, obliga los penales.

