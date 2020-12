Conforme a los criterios de Saber más

En esta época que es tan fácil informar como desinformar, un rumor se ha expandido por todos lados: que no habría descenso en la Liga 1 de 2020. Como es típico cada fin de año, casi como celebrar la Navidad, la polémica de que ningún equipo bajaría a la Segunda División ya está en boca de todos los hinchas. Esta temporada cobra más importancia pues Alianza Lima está implicado en este tema. En su peor situación deportiva de las últimas ocho décadas, los íntimos confían aún en quedarse pero no de esa forma.

Por ahora, aún se mantiene la baja de los tres últimos de la temporada. Es decir, Alianza Lima, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba jugarán en la Liga 2 de 2021, a cambio de que el campeón de la edición aún en juego suba a la máxima categoría. El ascenso peruano contará con 12 equipos y no se sabe aún qué pasará con la Copa Perú, evento que no tiene ninguna incidencia en este caso. La FPF no se pronunció por alguna nueva medida.

Eso sí, algún nuevo cambio en el descenso generará muchísima polémica y en San Luis lo saben. No solo por el peso histórico de Alianza Lima, sino también porque Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba estuvieron muy vinculados al máximo ente rector del fútbol peruano estos meses. Es más, este último en un extenso comunicado confirmó que parte de su presupuesto salió de ahí. También lo hicieron algunos futbolistas, en declaraciones a la prensa, en su momento.

Nicolás Raguso, defensor de Deportivo Llacuabamba, fue claro en octubre. “Yo ahora estoy más triste por el resultado que por otros temas (deudas). Ojalá Dios quiera que se solucione y la Federación también se pronuncie porque nosotros somos jugadores de fútbol (...). Tenemos entendido que entre lunes o martes nos estaría ayudando la Federación y la comunidad también estaría con nosotros”, contó ante las cámaras de DirecTV.

En Alianza Lima aseguran que podrían llegar al TAS. (Foto: Instagram / Alianza Lima)

Por otro lado, Alianza Lima lucha por no bajar a costa de Carlos Stein. El 23 de noviembre, la Comisión de Licencias sancionó a los norteños con una multa de 2 UIT y media por diversas deudas. Al ser reincidentes, en La Victoria exigen que el castigo sea más severo, es decir, perdiendo puntos en la tabla acumulada. Eso sí, en la resolución se lee un llamativo comunicado, que indica que por el momento actual el castigo sería más leve.

Otro pedido de los blanquiazules ya fue negado. El reclamo era hacia Sport Huancayo, ya que Wilmar Valencia habría ido en contra de los estrictos protocolos de salud en una entrevista, previo al duelo de la última jornada. La idea era quedarse con los tres puntos -perdió 2-0 en el Estadio Nacional- y eso hasta le sobra para mantenerse en la Liga 1.

Esta búsqueda de Alianza Lima sería imposible si, en medio de la novena fecha, no se hubiera reducido el descenso de cuatro a tres equipos. En una situación normal, Carlos Stein también se hubiera despedido de la máxima categoría al ubicarse en el puesto 17, y el cuadro victoriano hubiera quedado a dos posiciones de salvarse. La suspensión de la Copa Perú -aún no hay protocolos para el fútbol amateur, que implica también al femenino- obligó a la FPF a tomar esta medida.

Cuando muchos esperaban que la Liga 2 tenga dos cupos para subir, en la Videna decidieron, al ser diez los participantes, sería mucho premio. No solo eso, el líder de la tabla al final de las nueve fechas no asegurará aún nada, ya que se jugará un Play Off entre los cuatro mejores. Además, en su planificación, está decidido que en 2021 participen doce escuadras. Faltan tres jornadas para que acabe la fase regular, que se juega solamente en Lima.

Los rumores de que no habrá descenso vienen de varios años atrás. Quizás el punto máximo sucedió en 2007. El nuevo directorio de Manuel Burga tenía a los presidentes de Deportivo Municipal y Total Clean, equipos que acabaron en los dos últimos lugares de la tabla acumulada. Pese a eso, se respetó el reglamento y ambos se fueron a Segunda. El ya desparecido cuadro arequipeño fue campeón de ese torneo al año siguiente de bajar, y se convirtió en el también extinto Total Chalaco.

La última vez que no hubo bajar en nuestro torneo sucedió en 2003. En la FPF decidieron ampliar el número de equipos en Primera División, además de que el descenso se defina por promedios, como sucede en Argentina. Esto generó polémica la temporada siguiente, pues San Martín le compró la categoría a Coopsol, venta en la que se afirma que Freddy Ames, en ese entonces parte de la FPF, aseguró a la Universidad que tampoco habría baja en 2004. Los ‘santos’ se salvaron en la última jornada con un triunfo a domicilio ante Unión Huaral.