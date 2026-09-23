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Resumen

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Cenaida Uribe responde a la Federación por el Mundial de Clubes: “Nadie nos ha regalado nada”. (Video: Sebastián Ardiles - Depor / Foto: Alianza Lima)
Cenaida Uribe responde a la Federación por el Mundial de Clubes: “Nadie nos ha regalado nada”. (Video: Sebastián Ardiles - Depor / Foto: Alianza Lima)
Por Sebastián Ardiles

Siempre mirando hacia adelante con objetivos bien marcados. Alianza Lima trabaja en la planificación de una nueva temporada. El equipo blanquiazul buscará pelear nuevamente por el título de la Liga Peruana de Vóley y afrontará, por segundo año consecutivo, el Mundial de Clubes, torneo para el que consiguió su clasificación tras una destacada campaña internacional.

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