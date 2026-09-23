Siempre mirando hacia adelante con objetivos bien marcados. Alianza Lima trabaja en la planificación de una nueva temporada. El equipo blanquiazul buscará pelear nuevamente por el título de la Liga Peruana de Vóley y afrontará, por segundo año consecutivo, el Mundial de Clubes, torneo para el que consiguió su clasificación tras una destacada campaña internacional.

En medio de los preparativos, Cenaida Uribe habló con El Comercio sobre los retos que tendrá el conjunto íntimo y también respondió a los comentarios relacionados con la Federación Peruana de Vóley y la clasificación al certamen mundial. La jefa de equipo fue contundente al señalar que SE consiguió su boleto por sus propios méritos y descartó que haya existido alguna gestión de la FPV para lograrlo.

Cenaida Uribe confirmó que sigue en pie la Noche Blanquiazul de Vóley. (Foto: GEC)

-¿Cómo están afrontando la planificación para esta temporada, teniendo en cuenta que se habla del tetracampeonato y que se viene nuevamente el Mundial de Clubes?

La preparación, como siempre. Desde que terminamos el campeonato, ya se había renovado con María Alejandra. Algunas chicas no querían continuar, como Maeva, Elina y Jean-Luc. Ahí tocó reestructurar nuevamente el equipo. Ahora tenemos la presión de tener nuevamente el Mundial y el campeonato, que todo el mundo está esperando. Todos quieren, obviamente, que campeonemos y yo también hago el equipo para campeonar. A veces se da y a veces no, así que vamos a jugarlo todavía.

-Sobre el Mundial de Clubes, ¿cómo se dio la clasificación y qué hay detrás de la participación de Alianza Lima?

El Mundial, lo hemos clasificado nosotros, nadie nos ha regalado nada. No ha habido ninguna gestión de la Federación Peruana de Vóley. Al contrario, que se preocupe de su selección. Lo que sí te puedo decir es que he hablado con la gente de Osasco. Esto lo venimos conversando hace meses, así que ahora que vengan a colgarse es totalmente falso. Eso sí lo puedo aclarar.

-Se habla de que el equipo número 12 de la Liga sería un combinado Sub-17 y Sub-19 de la Selección Peruana. ¿Cómo toman los clubes esta posibilidad?

Creo que es una oportunidad para que las chicas puedan jugar. Primero nos obligaban a tener una Sub-19 dentro de las 14 y, siendo realistas, creo que en algunos clubes grandes seguramente no iban a tener posibilidad. Entonces, nos parece bien que puedan jugar con la Sub-19. Esa fue la propuesta nuestra.

LIMA, JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024. Cenaida Uribe, jefa de vóley del Club Alianza Lima, Campeón de la Liga FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

-También se mencionó que esta iniciativa había sido propuesta por Alianza Lima...

Sí, fue nuestra propuesta. Creo que es una oportunidad para que las chicas puedan jugar y tengan competencia.

- Finalmente, la posible llegada de Ángela Leiva. ¿qué tan cierto es que podría volver a Alianza Lima?

Falso, totalmente. Yo no sé quién vende tanta vaina y puro humo. En ningún momento lo dije. Es más, cuando salí hace un tiempo con Ángela, dije que Ángela se va, que tiene contrato fuera y que me encantaría que ella esté con nosotros, pero no por ahora. Está en Grecia, acaba de irse hace 10 días por allá. Así que estamos bien, le deseamos lo mejor. Sí me ha dicho que algún día le encantaría regresar a Perú y estar con nosotros, eso claro.

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