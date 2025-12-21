Clarivett Yllescas: “Lo minimizarán, pero jamás entenderán la energía de estar en un Mundial”

El vóley peruano celebró junto a Alianza y su participación en el Mundial de Clubes, donde alcanzó una victoria ante Zhetysu (Kazajistán), con Clarivett Yllescas como MVP. La central, nueva imagen de la marca deportiva Asics, nos habló de lo que significa este momento y de lo que viene en la Liga Peruana, con el clásico ante Universitario este domingo.

—¿Qué sentimientos tras lo hecho en el Mundial de Clubes?

Contenta por la experiencia que nos ha dejado este mundial. El equipo lo dio todo porque sabíamos que iba a ser muy difícil. Creo que logramos los objetivos que teníamos en la interna del equipo y eso fue lo más importante.

—¿Cuál era ese objetivo real?

El objetivo real más que nada era desarrollar nuestro juego, jugar a nuestra manera. Teníamos que adaptarnos, claro, dependiendo el rival, pero sabíamos que al menos ante el equipo de Kazajistán teníamos muchas posibilidades. Es un equipo muy fuerte, el campeón de Asia, un equipo alto con jugadoras muy rápidas. Pero era nuestra chance y creo que salimos y tomamos la oportunidad que tuvimos y ganamos. Los demás partidos sabíamos que iban a ser difíciles, pero nos animábamos entre nosotras. Tal vez Osasco, decíamos, pero ellas salieron con el cuchillo entre los dientes porque sabían, ya tenían referencias del equipo. Salieron a matarnos desde el principio y a nosotras nos jugaron los nervios también por ser el primer mundial, frente al local. Luego las cosas fluyeron normal y me quedo con el esfuerzo del equipo en todo momento.

—¿Ya conocen a Alianza, entonces?

Eso fue y veníamos de ganarle a Fluminense en la Noche Blanquiazul. Entonces creo que todos esos méritos nuestros cuentan para que los equipos nos vayan tomando en consideración.

—Le ganaron a Zhetysu donde fuiste la MVP ¿Arriesgaste para jugar ese partido?

No, la verdad no. Ese era el partido que debía jugar, que tenía que jugar. Era el partido con más chances. También entré contra Osasco y contras Scandicci sobre el final. Pero no arriesgué nada, ya habíamos conversado con Facu, con los fisios y con todo el cuerpo técnico para estar seguros. Vieron lo que vieron en el partido porque realmente me han cuidado mucho y estoy recuperándome.

—¿Qué sentían tras la victoria?

Es mucha emoción, mucha alegría. Es la recompensa de nuestro trabajo, de los entrenamientos del día a día, de todos los pequeños sacrificios que hacemos, como las chicas extranjeras que están lejos de sus casas. También está representar a Alianza y al Perú detrás de eso. Por eso estamos muy contentas, de ver peruanos en las tribunas. Fue un momento increíble para todas. Aleja [Marín] nos comentó que ha ido a dos mundiales con su selección y nunca había ganado un partido. Ahora en su primer mundial de clubes lo hace. Son los ocho mejores del mundo, con las mejores jugadoras. Fue un momento único.

—Y se hablaba de que hicieron historia…

Claro que se habla de hacer historia como el primer club peruano que va a un mundial y ganar un partido. Muchos lo minimizarán, pero jamás entenderán la energía, la alegría de estar ahí. Estoy orgullosa de ser parte de este equipo y estar en mi primer mundial.

—Ahora que se han cruzado con la élite, ¿Cómo se sintieron como institución frente a los demás?

Creo que hemos crecido en todo. De la mano de Cenaida todo ha salido super bien y creo que profesionalmente las jugadoras tenemos son buenas. Aleja es una armadora de selección. Elina es una olímpica. Doris es la segunda armadora en Colombia y es una chiquilla que entra con mente fría y aporta su granito de arena. Siempre voy a hablar de lo deportivo porque es mi área, pero en general creo que lo que da el club ayuda mucho. Las contrataciones han incrementado mucho el nivel del equipo.

Clari es una jugadora muy querida en el vóley nacional. (Foto: Asics)

—Algo que debe repetirse en la Liga Peruana

La liga ya desde el año pasado está muy fuerte. Los equipos buscan mejorar, dar un paso más y estar en unos playoffs, ganar el torneo. Tuve oportunidad de hablar con jugadoras de Osasco y me decían que siguen la Liga Peruana porque se estaba poniendo buena. El crecimiento de la Liga nos hace más vistosos y eso es el crecimiento del vóley peruano.

—El crecimiento pasa por tener un staff completo. Cenaida mencionaba que viajaron hasta 28 personas

Tener a un staff así… yo nunca había viajado, ni en la selección, con un staff tan grande y creo que tener a tanta gente para ayudar es importante. Es tener más gente para que te den más información, conversar, ver videos, las programaciones de la semana. Todos ellos son el cerebro que mueve el equipo.

—Pero aún estamos lejos de la élite

Todavía estamos a unos pasos bastante largos en lo que se habla del manejo de un equipo, en la infraestructura, ¿Qué te puedo decir? En todo todo todo estamos lejos. Se vio que con el salario de Antropova se podía cubrir toda la plantilla de Alianza y premios. Partido de ahí te das cuenta de la inversión que hacen los equipos en otros países. Las empresas también apoyan al vóley y al deporte en general, pero aquí todavía eso nos falta. Tal vez mejore y los equipos van a poder traer mejores jugadoras y todo eso hace subir el nivel de la Liga.

—¿Ustedes se sienten tranquilas?

Nosotras con el club estamos bien. Nos dan todas las facilidades, tenemos donde entrenar, donde comer, todo el apoyo. Los doctores, los fisios. No nos falta nada y eso hace que uno como jugadora ya no se preocupe en ese tipo de cosas que parecen mínimos, pero que al final afectan el rendimiento. Nosotras estamos concentradas solo en el vóley, en nuestro desempeño en la cancha porque el club nos cubre todo. El staff es el cerebro que mueve el equipo por fuera y hacen que no nos falte nada.

—¿Se habla de eso con las chicas de otros equipos?

No hablamos de eso porque se entiende que los equipos dan en base a lo que tienen. No se puede comparar porque todos los equipos no tienen el mismo presupuesto, ni los mismos alcances ni la misma inversión de las empresas privadas.

—Volviendo al lado deportivo, ¿cómo lograr que seis refuerzos extranjeros se compenetren con el equipo?

No sé, eso se da de forma natural, creo. No es que haya una forma de trabajo. Igual somos un equipo, entonces, al momento que llegas se han parte de y todo marcha bien. Siempre ha ido bien, siempre ha sido así en todos los equipos en los que he estado. Las chicas que llegan se acoplan al equipo de la mejor manera, porque todas estamos ahí para un objetivo.

—Hasta que conectan con la hinchada

El ambiente influye, claro. Igual todos somos de distintas culturas porque somos de diferentes países, pero todo pasa porque estamos ahí por el mismo objetivo. No sé cómo explicarte cómo se acoplan, porque no hay un secreto, es más natural, fluye. Ya luego con los resultados, con la Noche Blanquiazul, todo eso motiva.

—¿Cómo hacer que la chapa de mundialistas no haga que se sobren para la Liga?

Nadie ha dicho eso y el problema es que hay gente que si lo dice. La Liga está fuerte y ahora nos tocan los equipos de la parte alta de la tabla. No pensamos en eso, la sobrestimación, porque sabemos que va a ser más difícil. Los equipos van a querer ganar con más razón a Alianza y para eso nosotros también estamos trabajando.

—Alianza es el rival a vencer

Claro, me imagino. Y todo bien. Nosotros también queremos ganar los partidos para sacar provecho de los puntos extras.

—Tras la Liga se viene nuevamente el Sudamericano. Volver al Mundial es el gran objetivo

Obviamente siempre ir al mundial va a ser una cosa increíble. Sabemos que va a ser difícil. Este año nuestro trabajo dio frutos cuando le ganamos a Praia, entonces ahora vamos a buscar lo mismo. Sabemos que será difícil, pero todavía tenemos que enfocarnos mucho en la Liga porque nos falta estos tres últimos partidos que van a ser super duros, y falta la segunda etapa.

—Ahora también se anuncia que eres imagen de Asics. El vóley también está creciendo en ese sentido, que hay apoyo privado

Ahora estamos mucho más enfocadas en la chamba. Contenta de pertenecer a la familia de Asics que me da esta oportunidad. Es bueno que más marcas se sumen a trabajar en el vóley porque siempre hemos visto que se van por otro tipo de deportes, por el fútbol. Entonces estamos aprovechando la oportunidad y hay que trabajar de la mejor manera. Me han acompañado en el Mundial y creo que vamos a continuar mucho tiempo más, porque nos libera de algunas cosas. Ya no me preocupo la implementación deportiva porque Asics me respalda. Hay otras chicas que tienen suplementos nutricionales y ya no te preocupas de esa parte. Eso es un plus para nosotros y para nuestro desarrollo también, así que agradezco a Asics por la confianza.

Clarivett Yllescas es imagen de Asics, como Aixa Vigil. (Foto: Asics)

—¿Y el tema selección?

Ya lo he dicho antes. Mi capítulo en la selección ya terminó por temas netamente personales de salud. Sufro de los tendones y llega el momento en el que el cuerpo no aguantaba el ritmo de selección-club. Decidí optar por seguir con el club y con mucho dolor todavía extraño a la selección. Siempre las sigo cuando juegan. Creo que ya le he dado muchos años a la selección y estoy agradecida por haber sido parte porque sin la selección no tendría ni sería nada de lo que ahora soy deportivamente. Hablé con el profesor Rizola en su momento, le expliqué mis razones y las entendió.

—¿Qué decirle al hincha del vóley peruano?

Que apoyen, que apoyen a las jugadoras y no las maten por x motivos. Nadie sabe por lo que pasamos, lo que vivimos, lo que nos esforzamos. Lo que dejamos o no de hacer. Entonces, que apoyen más que critiquen. Que disfruten del espectáculo que les damos todos los fines de semana, que apoyen a su equipo y traten a los rivales con respeto, porque esto es un deporte. Entre nosotros somos amigas y todas nos conocemos y si en algún momento algo le pasa a alguna, da igual el escudo del pecho, todas vamos a saltar. Disfruten el deporte.

