Recorre cada pasillo de Matute con la frente en alto, a paso lento como disfrutando cada instante. Es Clarivett Yllescas y es bicampeona de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima, el club de sus amores. Elegida como una de las mejores en su puesto en la temporada, la central cumple el rol de una de las capitanas del equipo. Es decir, los pies sobre la tierra: las íntimas lograron el segundo título consecutivo, pero también se convirtieron en el primer equipo peruano en clasificar a un Mundial de Clubes. Y ahí, después de los festejos, Yllescas conversa con DT El Comercio sobre las claves de la campaña, lo que se viene y, sobre todo, su futuro.

—Tras la consagración hablaron de lo complicada que fue la temporada. Hubo mucho desahogo en los festejos. ¿Por qué este título fue más difícil que el del año pasado?

Decimos que ha sido una temporada complicada y larga porque lo ha sido. Veníamos de hacer un buen papel en el Sudamericano de Clubes, clasificando al Mundial, pero llegamos y en la liga tuvimos una seguidilla de derrotas contra equipos directos. Perdimos contra San Martín y Regatas, por ejemplo. Luego se hizo el cambio de entrenador y pudimos recuperar la confianza en el encuentro contra la ‘U’. Pero, como dijeron mis compañeras, nadie sabe lo que hemos pasado y tampoco lo sabrán. No tienen por qué saberlo. La gente siempre nos dice cosas, nos critica sin saber, pero no saben todo lo que hemos pasado, no son conscientes de todo lo que sacrificamos para estar hoy en día donde estamos.

—¿Cuál fue el punto de quiebre para lograr el bicampeonato?

Antes de ir al Sudamericano ya teníamos algunas derrotas. Pero cuando llegamos a Brasil e hicimos lo que hicimos con Praia (NdR: Alianza venció 3-1 al club brasileño que a la postre se coronó campeón del torneo venciendo justamente a las íntimas) y clasificamos al Mundial, creo que eso fue un levantón anímico para el equipo. Sin embargo, volvimos al Perú y no se nos daban los resultados. El punto de quiebre se da justamente ahí porque Cenaida (Uribe) hizo el cambio de entrenador y empezamos a mejorar.

—¿Hubo un cortocircuito con el entrenador Paulo Milagres?

Para empezar, para mí el profe Paulo es uno de los mejores entrenadores que he tenido y tendré. Y le agradezco por todas las enseñanzas en los meses que trabajamos juntos. Ahora, no te podría precisar cuál fue el momento de quiebre en la relación. Por mi parte todo bien, pero no siempre todas las jugadoras estamos contentas. Y no tenemos por qué estarlo. Esto es nuestro trabajo y el entrenador es nuestro jefe. Pero no todas teníamos una buena relación y eso afecta en nuestro juego. Me ha pasado muchas veces que la relación con el entrenador afecta mi juego, me hace pensar demasiado. Creo que fue eso.

—De hecho, Cenaida Uribe comentó después del título que la decisión de cambiar de entrenador a mitad de temporada fue muy arriesgada. ¿Ustedes sabían que eso iba a pasar?

Todo el mundo se sorprendió cuando nos dieron la noticia de que el profe Paulo no seguía. Pero llegó Facundo y nosotros le agradecemos por devolverle la confianza al equipo, que es lo que nos faltaba.

—¿Qué cambió en el vestuario con Facundo Morando?

Lo que te comentaba, le devolvió la confianza al equipo, nos invitó a disfrutar del juego, nos dijo que éramos muy buenas y que era el mismo equipo que le había ganado a Praia, el mismo equipo que había salido campeón un año antes. Recuerdo que nos dijo que no entendía por qué la gente nos destruía de esa manera, pero también se puso de nuestro lado, nos dijo que él estaba con nosotras y que si había tomado el reto de agarrar un equipo a mitad de campeonato y siendo muy criticado, era porque confiaba plenamente. Es, también, un entrenador muy joven y conectó muy rápido con el equipo. Eso ayudó bastante, nos relajó.

—¿Cuánta influencia tiene Cenaida en el bicampeonato? ¿Cómo es ella en el trato personal con ustedes?

Cenaida es la jefa, como le digo. Es una persona que sabe el trabajo que hace, sabe a lo que se dedica. Ha tenido tantos años jugando al vóley que sabe también lo que una jugadora necesita, cuándo y cómo lo necesita. Ella es muy inteligente en ese aspecto. Es una mánager que mueve a su equipo, no le tiembla la mano si hay que sacar o meter a una, siempre y cuando sea por mejorar. Ella lo único que quiere es ese resultado final que es el título.

—Se hizo viral un video en el que Esmeralda Sánchez se despide de Marina Scherer entre lágrimas y diciéndoles “tú serás mi amiga siempre”. ¿Qué representa ese momento para ustedes como grupo?

Es la unión del equipo, la familiaridad que tenemos. Marina y Esmeralda tienen una relación especial porque han estado juntas cuatro años, y ha sido complicado para ellas al inicio por las dos finales que perdieron contra Regatas. Han hecho historia en el club.

—¿Cómo tomas tú la salida de Marina?

La vamos a extrañar. Es una chica muy noble, una persona increíble. La quiero y admiro un montón porque es una deportista resiliente, nunca se da por vencida. A pesar de los problemas siempre supo salir adelante.

—¿Cuándo se enteran de que iba a dejar el club por irse a jugar a España?

Conversando durante los entrenamientos. Nosotras siempre nos preguntábamos qué íbamos a hacer la próxima temporada. Marina es muy honesta, no le gusta ir por los lados. Entonces ahí nos comentó. Yo me enteré antes de las finales y traté de no darle importante en ese momento para no ponerme triste y que no me afecte. Pero ahora, con el título en la mano, se siente su ausencia aunque aún no se ha ido. Se va por la puerta grande del club, con dos campeonatos y una clasificación al mundial. Creo que no hay mejor manera de despedirse de un club tan grande como Alianza Lima.

—¿Qué tan difícil será reemplazarla?

Siempre va a ser difícil reemplazar una pieza importante del equipo, pero confiamos en que Cenaida está haciendo una buena gestión y nos traerá una armadora de nivel y que nos hará sentir poco la ausencia de Marina.

—Facundo Morando señaló que Alianza no tiene nada que envidiarle a clubes de Europa. ¿Crees lo mismo?

En el tema estructural, creo que tenemos un buen campo dónde entrenar, un buen gimnasio. No nos falta nada porque Cenaida se preocupa de que todo esté perfectamente bien. En ese aspecto no tenemos mucho que envidiar a los clubes de Europa.

—Estuviste también en Europa. ¿Cuánta brecha hay entre el vóley de allá y el nuestro? ¿A qué nivel estamos y estamos resurgiendo?

En cuanto al nivel, todavía nos falta para estar como Europa. Soy la primera que recalca que la liga está creciendo muchísimo y esa fue una de las motivaciones por las que regresé. Este año la liga estuvo más pareja.

Se fueron Renovaron Refuerzos Marina Scherer

Aixa Vigil

Fabiana Tábara

Sonaly Cidrao Maeva Orlé

Ysabella Sánchez

Facundo Morando (entrenador) Sandra Ostos

María Alejandra Marín (COL)

—Después de una campaña histórica con clasificación al Mundial, ¿Alianza merece tener un centro de entrenamiento propio? ¿Les han hablado acerca de eso?

He escuchado rumores de que hay un proyecto para que tengamos aquí (en Matute) un gimnasio para nosotras. Eso sería espectacular. Pero, más allá de eso, Alianza Lima está haciendo todo el esfuerzo de que tengamos todo lo necesario. Y la Videna para mí es una de las mejores instalaciones para entrenar porque el piso es el adecuado y no nos desgastan nuestros años deportivos, pero sería estupendo tener algo propio.

—Después de un bicampeonato y una clasificación al Mundial de Clubes, ¿Qué sigue después?

Ir por más, buscar el tricampeonato la próxima temporada y no ir simplemente a ver qué pasa en el Mundial de Clubes. Queremos hacer historia, es nuestro sueño. Y creo que ahora después de ser bicampeonas, finalistas en el Sudamericano de Clubes, espero que los equipos nos tomen un equipo en consideración y que nos vean con respeto. Nosotras iremos respetando a todos porque nos encontraremos a equipos muy grandes, poderosos, pero queremos ir a buenas nuestra plaza. No tenemos nada que perder. Iremos a jugar, divertirnos y aprovechar la experiencia para que nos sirva luego cuando volvamos a la liga.

—¿Ir al Mundial de Clubes es un sueño hecho realidad?

Claro. Hace poco lo conversamos con Maeva (Orlé). Estuvimos viendo qué equipos estaban en el Mundial y ella me decía que faltaba un equipo. Y yo le respondí que no faltaba ninguno, que debía estar Gerdau Minas, pero estamos nosotras. Y creo que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que logramos. Ver a Alianza entre tantos equipos grandes es un orgullo.

—Eres una de las capitanas. ¿Te quedas en Alianza Lima o qué debe pasar para que te quedes?

Estamos en conversaciones con la jefa. Hay equipos que me llaman, pero ahorita la prioridad se la estoy dando a Alianza Lima porque es mi club. Mi contrato se acaba en unos meses aún.

—Pero el sueño es jugar el Mundial de Clubes con Alianza…

Sí, claro que sí. Me hubiera gustado ir con todo el equipo que logró la hazaña, pero no estará Marina, aunque sé que nos estará apoyando desde donde esté.

—Hoy Alianza es el mejor equipo y más dominante de la Liga. ¿Qué hace la institución para lograrlo?

Es la confianza que el club le da a Cenaida. Ella es la que maneja el equipo. Entonces es eso. La gestión que hace, el compromiso y el profesionalismo que tiene el equipo. Porque hemos entendido que no solo es entrenar y jugar, sino que debemos ser responsables, profesionales dentro y fuera del campo. Eso hace la diferencia.

—¿Tu postura de no volver a la selección sigue siendo la misma?

No pensaba hablar de ese tema, pero ya que lo tocaste lo haré. La gente me escribe diciendo que soy una malagradecida por decidir no estar en la selección. Yo voy a cumplir 32 años, he jugado en la selección desde los once. Son más de 20 años. Hoy mi cuerpo está en una etapa en la que me pide descanso porque son tantos años que le he dado a la selección a mis clubes. Nosotras empezamos la temporada en septiembre hasta mayo, de ahí vamos a la selección. Y así, siempre. No tenemos vacaciones, ni descanso. Y yo feliz le di todos esos años a mi país, a mi selección, y si mi cuerpo me lo permitiera, daría más. Pero no puedo.

—¿Por qué?

Porque tengo una condición en los tendones de Aquiles. No diré que no me permite estar, pero me limita muchísimo. Incluso a veces siento que no llegaré a jugar toda la temporada completa con el club porque me duele demasiado. Es una lesión crónica que si no me cuido, se pueden romper. Entonces por una cuestión de salud decidí dar un paso al costado.

—¿Hablaste con el entrenador Antonio Rizola?

Sí, le expliqué que no podía estar porque mi condición no me lo permitía. Y es la verdad. Cuando estuve jugando en Francia, antes de llegar a Alianza Lima, sufría mucho cuando venía a la selección. Hubo un año en el que a Paco Hervás también le dije que no porque no podía, me estaba inyectado. No es un tema que no quiera o que soy una malagradecida. Entiendo a la gente que se molesta, pero ellos no saben lo que hay detrás.

—¿Esta temporada con Alianza Lima también la jugaste con dolores?

Sí, claro. Hay muchas chicas que hemos tenido lesiones y nadie sabe que hemos estado paradas sin entrenar porque teníamos tratamiento. Yo terminé con el dedo esguinzado en la segunda final, me dolía un montón. En la semana el doctor me dijo que tenía el dedo fisurado parcialmente. ‘Chabe’ (Ysabella Sánchez) contó también que tiene una condición, un dolor que a veces no le permite entrenar. Para Marina la temporada también fue complicada porque en un partido recuerdo que se le bloqueó la espalda y no podía ni caminar ni echarse, ni pararse. Eso nadie lo sabe porque nos ven la cara los fines de semana, pero nosotros estamos luchando y dando la cara por el club, por nosotras mismas. Pero eso la gente no entiende, no lo sabe y no tiene por qué saber porque no estamos publicando qué nos pasa. Pero ahora que pasó todo, que somos bicampeonas, es como que nos quitamos una mochila muy pesada porque los hinchas nos ‘chancan’ sin tener conocimiento de todo lo que hacemos.

