La carta que volvió a unir a Cristal, Universitario y Alianza Lima

La semana pasada, y con poco aspaviento, los tres clubes con más arraigo popular firmaron una carta donde explican por qué el pasado 16 de agosto no se aprobaron, en Asamblea de Bases, los nuevos Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué situación llevó a que Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario se unan otra vez?



Los tres equipos se han unido a un solo pedido: que los clubes profesionales tomen el protagonismo en la Asamblea de la FPF y que las ligas departamentales ya no tengan la mayoría en los votos.



En los Estatutos aún vigentes la Asamblea está formada por los 18 clubes profesionales de Primera División y las 25 ligas departamentales. Por eso en las últimas elecciones presidenciales en Videna, desde el tiempo de Manuel Burga hasta Edwin Oviedo, siempre han ganado los candidatos que convenzan a los presidentes de las ligas de que su propuesta es la más sólida. Las postulaciones que nacieron de las iniciativas de los clubes de Primera siempre han perdido en las votaciones (último caso el de Federico Cúneo frente a Oviedo en el 2014).



De acuerdo con la normativa FIFA, Perú debe acondicionar sus nuevos Estatutos a los cambios que experimentó en su reglamento el máximo ente del balompié después de los destapes de corrupción en el 2015 (caso FIFAgate). Ese proceso comenzó a inicios del 2018 y estamos en la recta final.



La Federación Peruana de Fútbol elaboró un documento con los nuevos Estatutos y los envió a FIFA en los últimos meses. Desde Zúrich dieron el visto bueno hasta que el 16 de agosto se sometió a votación con veedores internacionales. No hubo acuerdo, se corregirán los nuevos Estatutos según lo solicitado por algunos asambleístas y se volverá a votar en octubre.



¿Cómo iba a estar compuesta la nueva Asamblea si se aprobaba el documento? Eran 18 clubes profesionales, 25 ligas departamentales, 10 delegados de la Segunda División, 7 delegados de los jugadores profesionales, 1 de entrenadores, 1 de árbitros, 1 de fútbol femenino, 1 de fútbol playa y 1 del futsal.



Si bien las ligas departamentales perderían la mayoría en estos nuevos Estatutos, la posición de un sector de los clubes profesionales (también firmaron la carta Melgar de Arequipa y la Universidad San Martín) es que este sector que representa al fútbol amateur (con la Copa Perú como torneo emblema) solo debería tener un máximo de 10 delegados y así perder influencia, sobre todo, al momento de elegir a un nuevo presidente de la Federación.



La carta firmada por cinco clubes profesionales es decisiva porque para aprobar los nuevos Estatutos se necesita el 80 por ciento de votos a favor. FIFA le ha dado el ultimátum a la FPF para resolver este tema y el último plazo en octubre. En caso no haya acuerdo, se podría discutir la posibilidad de instalar una Comisión Normalizadora FIFA como ocurrió en Uruguay y Argentina. A primera vista, cada vez está más alejado el día que se elija al nuevo presidente de la FPF. Pero en tiempos en los que se estaba perdiendo el liderazgo desde los clubes profesionales, es una señal de alerta para la Federación que Alianza, Cristal y Universitario vuelvan a unirse para invocar por un protagonismo en la toma de decisiones. Los tres más grandes alzan la voz para pedir recuperar un lugar en la historia del fútbol nacional.