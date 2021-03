Conforme a los criterios de Saber más

Mientras cruzaba la puerta del estadio de Matute, Jefferson Farfán no dejaba de pensar en cómo ha pasado el tiempo. El ’10′ bajó de su automóvil negro e hizo el recuento de los 17 años que ha estado lejos del epicentro de su amor futbolístico. La banda sonora de su corazón camina al compás de cada latido apurado. “Volví”, dijo Jefferson Farfán en el video oficial donde Alianza Lima anunció su retorno. Para un atacante tan competitivo y sobresaliente el último capítulo de su carrera tenía que escribirse con la tinta indeleble de La Victoria.

En 17 años hemos pasado de los mensajes de texto a los chats de WhatsApp, de los televisores con HD a los Ultra HD. Hemos visto pasar seis presidentes. Hemos clasificado a un Mundial (con un gol suyo ante Nueva Zelanda) y llegado a la final de una Copa América. Y Jefferson Farfán pasó de ser la más grande promesa del fútbol peruano de inicios de siglo al goleador legendario que pide permiso para volver a casa.

“Sentí que era justo y preciso volver ahora”, dijo Jefferson en su presentación oficial, en Matute. Con un saco azul marino y un polo blanco, Farfán envió el sutil mensaje de que ya estaba impaciente por vestir esos colores. Lo acompañaban el administrador, Miguel Pons, y el gerente deportivo, José Bellina. Antes de eso, Farfán hizo un breve paseo por el estadio junto a Waldir Sáenz, el goleador histórico, y Jaime Duarte, el defensor dos veces mundialista y hoy formador de menores. ¿De qué habló con estos dos referentes blanquiazules?

Mientras Farfán difunde los primeros videos entrenando con Alianza Lima, este Diario buscó a Duarte y Sáenz para conocer los detalles de ese diálogo en el mediodía del miércoles. El ex defensor y el goleador histórico coincidieron en que hubo un recuerdo especial que los reúne a los tres: el debut de Jefferson Agustín con camiseta blanquiazul.





Relevo simbólico

Dos de los últimos ídolos aliancistas fueron goleadores indiscutibles. Sáenz, luego de haber sumado decenas de goles en los noventas, era uno de los capitanes en aquel equipo del centenario íntimo. El 28 de julio del 2001, el entrenador interino era Jaime Duarte, otra vez apagando un incendio tras la salida de Iván Brzic. Alianza Lima enfrentaba a Deportivo Wanka en Matute y el partido se había enredado en un empate 1-1. Fue en ese momento, en el que Duarte miró al banco y llamó a Farfán, quien debutaba en Primera a los 16 años.

Jefferson ingresó por Waldir, quien en aquel cotejo se estaba desempeñando como extremo izquierdo. El ‘9’ era el brasileño Eduardo Esidio. “Recordamos mucho ese momento. Pero yo con Jefferson ya estaba conversando en los últimos días y sí es verdad que ya había tomado la decisión de venir. Tuvimos mucho contacto antes de su presentación”, explica Waldir Sáenz, quien se reencontró con Matute después de haber sido muy crítico con la última administración aliancista.

“Ha sido muy emotivo para mí volver al estadio después de un buen tiempo. Mis críticas han sido constructivas, porque nadie puede negar ni esconder que hubo cosas que se hicieron mal. Pero esta es mi casa”, dice Waldir, quien no descarta la posibilidad de volver a trabajar en el cuadro victoriano. Su objetivo sería obtener un cargo en las divisiones menores.

Una anécdota ineludible entre Farfán y Sáenz es cuando la ‘Foquita’, siendo un adolescente, le cuidaba el carro a Waldir, en sus mejores años como atacante noventero. “Ya no hablamos mucho de esa anécdota, porque lo hemos comentado un montón de veces. Además ese carro ya no lo tengo, fue uno de los primeros que tuve. Lo cambié hace tiempo”, cuenta el goleador histórico de Alianza Lima sin evitar reírse.

El ADN se transmite

“Más que un diálogo abierto, yo tomé la palabra y aproveché que estaba Waldir para darle a Jefferson el relevo en la responsabilidad de transmitir el ADN del club a los más jóvenes. Su regreso es clave para algo que le llamo sentido de pertenencia”, relata Jaime Duarte, hoy Jefe de Captación de Menores en Alianza Lima.

Alianza Lima: Jefferson Farfán junto a Wilmer Aguirre

Fueron casi treinta minutos de diáologo entre Jefferson, Waldir y Duarte. Tres símbolos indiscutibles de la pasión futbolística blanquiazul. “Yo soy un fiscal del ADN, un guardián de mantener la esencia histórica que tiene el club. Jefferson ahora tendrá esa tarea y es lo que le dije. Me tocó hacerlo debutar y no fue algo improvisado. Conocía muy bien sus condiciones y era evidente que Farfán iba a saltarse procesos. Lo que vino después ya solo tiene que ver con su talento”, continúa Duarte.

El diálogo de ese mediodía del 23 de marzo también fue una ceremonia simbolica para nombrar a Farfán como nuevo embajador del legado aliancista. Eso fue lo que le insistieron Waldir Sáenz y Jaime Duarte. Sí, Jefferson. Ha pasado mucho tiempo. En una semana se cumplirán diez años de tu pase a semifinales de Champions con el Schalke y estarás en La Victoria cuando en noviembre se cumplan cuatro años de tu gol a Nueva Zelanda, en la noche que nunca olvidaremos. Solo tu rendimiento en el campo determinará la trascendencia de tu retorno. Lo que sí nunca debes dudar es de que, así sea con tribunas vacías, hay millones que agradecen tu regreso. Ahora que has pensado en volver, esos hinchas que quizá no te pudieron ver hace 17 años dirán que el tiempo no pasó. Y te amarán con todo el corazón.

