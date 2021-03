El martes 30 será el nuevo día del Hincha Blanquiazul. Ese día Alianza Lima disputará su primer partido de la Liga 1, luego de que el TAS fallara a su favor y le quitara puntos a Carlos Stein, con lo que su permanencia en Primera se concretó.

Junto a la alegría de los hinchas también marcha la preocupación de ver al nuevo equipo. Si bien el plantel se ha reforzado, quedan las dudas si está para hacer pelea en la Liga 1, sobre todo ahora que parte con una desventaja desde el lado físico. Como se sabe, la pretemporada de los dirigidos por el argentino Carlos Bustos arrancó el pasado 10 de marzo, aproximadamente dos meses después de los otros 17 equipos a los que se enfrentará en esta campaña.

Todos hablan de una desventaja. En un principio se dijo que Alianza pediría dos semanas más para poder jugar, pero finalmente decidió hacer frente el torneo según las fechas programadas. Por ese motivo, profundizaremos más el punto físico con el profesor Alfredo Bernal, reconocido especialista que ha trabajado en diversos clubes peruanos y en la selección peruana.

“Me parece que la preparación hoy en día es integrada y lo físico no es tan gravitante en este momento como otros aspectos, como lo técnico-táctico, la nutrición, el descaso y hasta lo psicológico”, nos dice Bernal, quien, además, apunta no solo al primer partido de Alianza, sino a lo que venga después. “Lo que pasa es que lo físico, con la pretemporada, no alcanza como base para toda la campaña, eso se consigue con el pasar de la competencia. No obstante, lo que se debería planear son estrategias para ir llevando al equipo hacia su tope con el correr del campeonato nacional”, indica.

Un reencuentro esperado: Farfán y Aguirre volverán a compartir equipo luego de 17 años

El campeón con Cienciano en la Copa Sudamericana del 2003 también brinda una de sus metodologías de trabajo para una situación como la que viven los blanquiazules. “Separaría en grupos a los jugadores que mejor condición física vayan teniendo en las evaluaciones, que a lo mejor el comando técnico ya ha realizado. Así se distingue y se hace un trabajo bastante específico, minucioso. No te puedo afirmar que un mes se van a adaptar. Los resultados se verán partido a partido, pero se llevaría al equipo a una preparación óptima de una competencia que ya ha iniciado”, afirma el especialista.

El tiempo hoy no es el amigo de Alianza. Si bien tras la tercera fecha, no habrá fútbol los fines de semana por la Semana Santa y las Elecciones, pero Alianza sí jugará ya que tiene los partidos pendientes ante Alianza Atlético (fecha 1) y Municipal (fecha 2). Los íntimos tendrán actividad seguida.

Un grupo experimentado

En muchas oportunidades se piensa que a un jugador experimentado le pueda pasar factura una corta pretemporada, pero hay evidencias científicas que nos dicen todo lo contrario. Actualmente, Alianza Lima cuenta con cinco futbolistas de amplía experiencia, que no han realizado una completa preparación física con la institución, pero que apuntan a ser los líderes. Hablamos del uruguayo Jonathan Lacerda (34 años), el argentino Hernán Barcos (36), Wilmer Aguirre (37), el uruguayo Pablo Míguez (33) y Josepmir Ballón (33).

¡Uniendo fuerzas!🙌🏾💙



Nuestros refuerzos Hernán Barcos y Jonathan Lacerda se unieron a los entrenamientos en el Colegio Inmaculada esta mañana.



¡Arriba Alianza!💪🏾#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/oSUdjaazPn — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 16, 2021

“Al tener como historia en su organismo determinados puntos de entrenamiento de una pasada pretemporada, los jugadores mayores logran adaptarse más rápido que los chicos, a los que les cuesta el timing o entrar rápido al ritmo de competencia. Este grupo que no goza de experiencia en el fútbol profesional termina siendo inconsistente. En cambio, el jugador maduro, a pesar de perder fuerza explosiva o velocidad, contrarresta todo eso con una consistencia en sus desplazamientos. Reconoce el momento de acelerar, de meter más ritmo o disminuir y de qué manera ejecutarlo”, comenta Alfredo Bernal.

Así, se entiende que la participación de este pequeño grupo de futbolistas con amplío recorrido es fundamental en los primeros partidos de los blanquiazules en la Liga 1. Se van a convertir en el equilibrio de una plantilla donde abundan los jóvenes y que van a sentir la presión de buscar resultados positivos luego de una campaña para el olvido en el 2020.

Míguez se integró a los entrenamientos el 15 de marzo. (Foto: Alianza Lima)

El tema técnico-táctico

El profesor Bernal aseguraba que uno de los puntos importantes en esta preparación fugaz de Alianza Lima es lo técnico-táctico. Este será otro de los desafíos del técnico Carlos Bustos, pues el once que colocaría sería totalmente nuevo. Sin amistosos de por medio y con el tiempo en contra, este equipo debe entender cuanto antes su idea de juego, su forma o estilo. En esta semana, los trabajos tácticos en el Colegio La Inmaculada deben estar a la orden del día con el objetivo de que los jugadores se conozcan rápidamente y funcionen colectivamente sobre el gramado.

De la pasada temporada solo dos habituales titulares se mantendrían. Uno sería Kluiverth Aguilar y el otro Josepmir Ballón. Sin embargo, la permanencia de Aguilar está por definirse. Como se sabe, él debe marcharse a Inglaterra en mayo, cuando cumpla los 18 años. Sin embargo, el lateral derecho ha recibido el llamado del City Football Group para unirse este viernes a Lommel SK de la Segunda División de Bélgica. Por ahora, en La Victoria piden tenerlo hasta junio y se espera una respuesta positiva en las próximas horas. De no ceder, la opción a tomar esa posición sería Erick Canales, canterano de 19 años.

El otro dolor de cabeza es la pareja de centrales que debutará en la Liga 1 ante Cusco FC. El uruguayo Jonathan Lacerda apunta a ser el líder del bloque defensivo de Alianza, pero se unió a las prácticas recién el 16 de marzo. Para jugar a su lado existen nombre como Jefferson Portales, Yordy Vílchez y el mismo Joao Montoya.

El medio campo también tiene una sola duda. Josepmir Ballón como mixto y Pablo Míguez como cinco, de recuperador. De esta forma, existe una lucha de tres jugadores por un lugar como volante mixto. Ahí aparecen Jairo Concha, Edhu Oliva y Miguel Cornejo. Los dos primeros han sido titulares en la San Martín con el argentino como técnico. Mientras, Cornejo fue uno de los puntos más altos de Alianza en una temporada pasada.

Finalmente, en el ataque son fijos Wilmer Aguirre y el argentino Hernán Barcos. Lo ideal sería que Jefferson Farfán complete este tridente ofensivo, pero su falta de continuidad lo dejará como una pieza de recambio. Así, esa posición podría ser tomada por José Manzaneda, pero también se habla de una última incorporación extranjera que se sumaría en esa posición de extremo.

El caso Farfán

Jefferson Farfán se convertirá en las próximas horas en la contratación más importante de Alianza Lima. Se habla de un contrato de dos temporadas, de una potente delantera al mando de la ‘Foquita’ hasta de un posible retiro con la camiseta blanquiazul. Con 36 años, a siete meses de cumplir 37, la verdadera pregunta es ¿cuál es el verdadero estado de salud de Farfán?

“A mí me parece importante saber en qué condición de salud se encuentra. No lo sabemos. Me parece que se debe realizar una evaluación a detalle, de cómo llega tras las últimas lesiones, de las recuperaciones. El año pasado a jugado muy poco y se basó en una rehabilitación que ahora debería estar en su última etapa. Su retorno a la alta competencia, a pesar de que la liga peruana no sea tan intensa, va a ser muy duro. Para él sí será intensa, a Jefferson sí lo van a tratar duro”, manifiesta Alfredo Bernal.

Farfán vuelve a Alianza Lima

Sin embargo, quienes lo han visto trabajar en la Videna con la selección aseguran que Jefferson está en óptimas condiciones. Incluso, Ricardo Gareca aseguró “que lo ve bien”, cuando el técnico se integró a los microciclos luego de pasar cuarentena tras su regreso de Argentina.

El preparador físico también da a entender que el seleccionado peruano puede encontrar su mejor nivel a partir del soporte emocional. “El hecho de haber elegido quedarse en el Perú son aspectos más personales que deportivos. Si él se queda es porque va estar cerca de sus hijos. Por lo tanto, aunque parezca mentira, eso le ayudará a encontrar su mejor nivel deportivo. No hay que dejar de lado este aspecto”, sostiene Bernal.

Cerrando el capítulo de Farfán, el preparador físico también nos da detalles de cómo podría integrarse a la competencia. “Me parece apropiado el diseño de ir de menos a más, progresivamente. No es descabellado que solo aparezca en determinados partidos. Este tipo de futbolistas se da cuenta que puede aportar cuando se sienten bien, completos. De repente puede iniciar con 20 minutos y así sucesivamente aumentando su tiempo en el campo. Hay que saberlo llevar. Ahora, Farfán sería un aliado importante para los más chicos e inclusive para los experimentados funciona como un soporte mental, quitándoles presión y beneficiando a Alianza Lima”, concluye.

Los mejores goles de Farfán con Alianza Lima

Los cambios en las pretemporadas

Hace 20 años, una pretemporada era sinónimo de ejercicios físicos al menos durante un mes. Sin embargo, con la aparición de nuevos campeonatos, de más partidos en las ligas domésticas que generan un apretado calendario, esta tradicional preparación –base para lo que se viene en la temporada– ha sufrido grandes modificaciones en cuanto a la metodología, tal cómo explicamos en una reciente nota en El Comercio.

En enero, el uruguayo Mario Medaña, preparador físico de César Vallejo, nos comentaba que “con base en estudios y con lo aprendido en el día a día, se ha decidido que la pelota esté presente desde la jornada inicial de prácticas y con objetivos específicos no solo para mejorar las condiciones físicas, la fuerza o capacidades aeróbicas, sino también el aspecto técnico y táctico”.

Por su parte, Sebastián Salvatore, encargado del aspecto físico en Sporting Cristal, nos indicó que los métodos antiguos estaban orientados más a la construcción de un perfil atlético y luego de un futbolista. “Desde mi punto de vista, quizás ese estilo generaba un jugador más lento, pero con mayor volumen de trabajo aeróbico. Así, cuando pasaban al campo sentían alguna dureza propia de no hacer una actividad específica, porque ellos en esos instantes no jugaban fútbol”, indicó.

Bajo esas posturas, la declaración de Alfredo Bernal en la que asegura que hoy el aspecto físico “no es tan gravitante” en Alianza Lima toma mayor fuerza y nos da un panorama respecto a los trabajos que debe estar efectuando el comando técnico del entrenador argentino Carlos Bustos. El tiempo está en contra, también los días de preparación de los rivales, pero el desafío para el equipo de La Victoria es lograr rápidamente un buen nivel de competencia.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Fabbra le propinó una cachetada a Izquierdoz. (Fuente: ESPN)