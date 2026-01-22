Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza.
Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Alianza Lima decidió desvincular del club a futbolistas involucrados en denuncia en Argentina
tomó la decisión de separar del plantel profesional a los tres futbolistas involucrados en una por presunto abuso sexual presentada en Argentina y que fue dada a conocer en las últimas horas por el medio A24.

La medida fue dada a conocer por el club mediante un comunicado a la opinión pública, difundido en sus redes sociales. Estos tres futbolistas, según reporta el medio argentino que publicó la denuncia, son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

La decisión fue adoptada de manera irrevocable por la administración del club y el comando técnico, encabezados por José Bellina Cabada, Franco Navarro y el entrenador Pablo Guede, pudo conocer El Comercio.

En ese contexto, el entrenamiento programado para este jueves en la EGB Lurín tuvo que ser cancelado. Los jugadores se habían presentado en las instalaciones de forma habitual pero el plantel fue enviado de regreso a sus casas.

