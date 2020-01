Pensando en hacer una gran campaña en Liga 1 2020 y la Copa Libertadores, Alianza Lima ha `tirado la casa por la ventana` para reforzar su plantel de la mejor manera. Hasta el momento, el conjunto blanquiazul hizo oficial la llegada de siete futbolistas: Steven Rivadeneyra (ex Deportivo Municipal), Alberto Rodríguez (ex Universitario), Carlos Ascues (ex Orlando City), Josepmir Ballón (ex Universidad de Concepción), Alexi Gómez (ex Melgar), Jean Deza (ex UTC) y Sebastián Gonzales Zela (ex Sport Boys).

Todos los mencionados gozan de una buena reputación futbolística para el medio local. Por ello, es normal que el hincha victoriano se emocione al repasar a todos los jugadores que lo representarán en la siguiente campaña. A continuación, en la siguiente galería, para el deleite de los fanáticos, repasamos a todos los futbolistas que hasta ahora forman la plantilla ‘íntima’.