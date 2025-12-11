El “La alegría nos pertenece” de la tribuna y una Yllescas gigante: lo que no se vio del histórico triunfo íntimo en el Mundial de Clubes de Vóley

El último miércoles, Alianza Lima dio vuelta a un mal marcador e hizo historia en el vóley peruano al vencer por 3-1 a Zhetysu de Kasajistán, actual campeón de Asia, en su segundo partido por el Mundial de Clubes de Vóley. Si bien empezó con un set en contra por 26-24, luego pudo recuperarse y de la mano de Clarivett Yllescas, MVP del partido, sacó un triunfo que les permite soñar con avanzar a la siguiente fase.

“La alegría nos pertenece”, reza un dicho popular aliancista y ahora también una frase que emociona en la tribuna. Alianza escribió un nuevo capítulo en este amado deporte no solo con ser el primer cuadro nacional en competir en un Mundial de Clubes, sino también en lograr la primera victoria en la élite.

Equipo de Alianza LIma festeja triunfo ante club de Kazajistán (Foto: Andina)

La intensidad en el banco

Como ya es costumbre, Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, caminaba de un lado a otro por el pequeño espacio de su zona técnica con una tablet en la mano. Esta herramienta lo acompaña en cada partido de las ‘íntimas’ y le sirve para ver repeticiones y darle indicaciones a sus jugadoras con mayor exactitud.

En el primer set, cuando las cosas parecían complicarse para las ‘blanquiazules’, Morando comenzó a rotar algunos nombres y darle mensajes a sus jugadoras de que estén más tranquilas, ya que la diferencia no llegaba a ser más de cuatro o cinco puntos con el rival. Sin embargo, terminaron perdiendo por 24-26.

Alianza Lima Vóley vs. Zhetyzu VC por el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Alianza Lima)

Ya para el segundo set, con Clarivett Yllescas como la de mejor rendimiento en el partido, Alianza Lima pudo recomponerse y venció 25 a 21 al vigente campeón de Asia. En cada celebración, Maeva Orlé y Esmeralda Sánchez eran de las más entusiastas y las que contagiaban el ánimo a sus compañeras.

Para el tercer set todo se hizo más peleado y si bien el coliseo de Sao Paulo contaba con público imparcial, sí había algunas camisetas ‘blanquiazules’ en las tribunas que gritaban el punto a punto con mucho entusiasmo.

Entre las familias se encontraba una pareja de peruanos y su hijo de menos de 2 años que, en brazos, también celebraba con sus padres cada punto ‘íntimo’. Metros más allá, otra familia de cuatro integrantes también vistieron la camiseta victoriana. El set se hacía cuesta arriba cada vez que Zhetysu empataba en el marcador, pero finalmente Alianza Lima pudo vencer con un ajustado 25-23.

Ya para el último set las jugadoras decidieron hablar grupalmente antes de ingresar al campo de juego convenciéndose de que haber dado vuelta a los sets era indicativo de que podían llevarse el partido. Por su parte, Facundo Morando les hacía señas de que jueguen tranquilas y sin pensar en el marcador.

El cuarto set fue el más infartante para ambos cuadros porque los empates se daban cada dos puntos. Al punto de que ambos equipos llegaron a 24 y 24. Con mucha determinación y buen juego colectivo, Alianza Lima resultó ganador del partido al imponerse 26-24 teniendo a Yllescas como la jugadora del partido con 71% de bloqueos.

Sin importar el resultado de anoche entre Osasco de Brasil y Savino de Italia, Alianza buscará la épica esta tarde. A las 3 p.m. enfrenta al subcampeón de Europa, y debe ganar por 3-0 para avanzar a semifinales, aunque depende del resultado de las brasileñas ante Zhetysu.

En Savino juegan Maja Ognjenovic, campeona mundial y medallista olímpica con Serbia y Ekaterina Antropova, campeona mundial y olímpica con Itala, además de otras grandes figuras. Pero Alianza va por la hazaña.

