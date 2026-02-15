Por Fernanda Huapaya

A puertas de celebrar sus 125 aniversario, Alianza Lima no se pudo sacudir de una mala semana marcada por los resultados deportivos. El último sábado, el cuadro victoriano igualó sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo y estiró el malestar que viven jugadores, entrenador, dirigentes e hinchas. El encuentro dejó algunas frases sueltas y reveló cierta impotencia y ansiedad por parte de los jugadores dirigidos por Pablo Guede.

