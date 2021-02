Enzo Borges pelea la clasificación de Cerro Largo a la Copa Libertadores, siendo protagonista como capitán del cuadro uruguayo; sin embargo, no dudaría dejar la máxima categoría del fútbol de su país para jugar la Liga 2 con Alianza Lima.

El interés del conjunto blanquiazul “es muy importante”, ya que “deja claro el buen trabajo que uno viene realizando”, señaló el delantero charrúa ese jueves en diálogo con el programa ‘Sobre el verde’ de Depor, donde se mostró a favor de su posible arribo a La Victoria.

“Sabemos lo que es Alianza en el fútbol peruano. Tengo un contrato vigente con Cerro Largo, pero si llegaría una oferta formal la analizaría. Por ahora son rumores, pero es bueno estar en carpeta”, indicó Borges, quien jugó cinco años en el balompié nacional con las camisetas de Comerciantes Unidos, La Bocana, Juan Aurich y Coopsol.

“Hoy tengo objetivos claros con Cerro Largo, el sábado jugamos un partido importantísimo por conseguir un cupo para la Copa Libertadores, pero llegar a Alianza sería un desafío muy lindo que me encuentra en el mejor momento de mi carrera, sabiendo que si se da la posibilidad tendría que ir con el único objetivo de devolverlo a Primera”, agregó.

Cerro Largo, club dueño del pase del atacante, no complicaría la operación, apuntó Borges. “El presidente dijo que no pondría trabas si llegara una oferta que me convenza económicamente y deportivamente. Creo que no habría problemas, sería un préstamo y no habrían costos”, detalló el artillero.

Si finalmente se convierte en refuerzo para Carlos Bustos, su prioridad sería “volver a Alianza a donde nunca debió de haber salido”, afirmó. “Puede ser que tenga una ventaja por conocer la Segunda, pero nada está dicho y no va a ser nada fácil. Ilusiona y es bueno estar en el radar”, añadió.

Conforme a los criterios de Saber más

Más en DT:

Descendieron con Alianza Lima en 2020 y aún no encuentran equipo para el 2021

Neymar y sus grandes anhelos: “Quiero ganar la Champions con PSG y el Mundial con Brasil”

Gol de André Carrillo: peruano convirtió a favor del Al Hilal en la jornada de la liga de Arabia Saudita | VIDEO

Desde marcas de fideos hasta medicamentos caseros: las curiosas historias de los primeros sponsors en el fútbol peruano