Alianza Lima: ex delantero crema se acerca al cuadro blanquiazul

El portal web Ovación reveló esta tarde que el delantero Adrián Ugarriza jugará en Alianza Lima la presente temporada del fútbol peruano. El joven delantero, de darse esta transferencia, defendería su quinto equipo en el torneo local tras San Martín, UTC de Cajamarca, Real Garcilaso y Universitario de Deportes.



Ovación también confirmó que Ugarriza pasó exámenes médicos la mañana de este domingo y viajaría por la tarde a Chincha para unirse a la pretemporada de Alianza Lima. De esta manera el técnico argentino Miguel Ángel Russo contaría con un delantero más para afrontar el Descentralizado y la Copa Libertadores.

Pese a su corta edad, Adrián Ugarriza ha defendido cuatro camisetas del fútbol peruano: San Martín, UTC de Cajamarca, Real Garcilaso y Universitario de Deportes. Profesional desde el 2014, y con 22 años recién cumplidos, el delantero se sumará al grupo de jugadores que defendieron las camisetas de los clubes más populares del Perú: Alianza y Universitario.

Alianza Lima aún no hace oficial el arribo del joven delantero Adrián Ugarriza. Aunque no debería tardar demasiado en oficializar la llegada del ex delantero de Universitario de Deportes.